ES PARA EVITAR LA MORA DE LOS CONTRIBUYENTES. LA MEDIDA LA IMPULSÓ EL MUNICIPIO

El intendente de Trelew, Adrián Maderna, encabezó este mediodía una reunión en su despacho con representantes de la Cooperativa de Trelew y legisladores del Concejo Deliberante de la cuidad, en donde anunciaron la prórroga de los vencimientos en los impuestos que gestiona la cooperativa.

Por parte del Consejo de Administración de la Cooperativa de Trelew, Walter Espinoza dijo: “A raíz de una solicitud del municipio, y ante la situación que se está viviendo a nivel económico, decidimos prorrogar el vencimiento de los impuestos por parte de la cooperativa hasta el último día hábil de cada mes. La medida es por 180 días y comienza a regir a partir de enero; y es para evitar la mora de los contribuyentes. La prórroga es para las facturas que están corriendo el mes vigente, no para facturas atrasadas, esas facturas tendrán el recargo habitual”

Espinoza dijo además que “este pedido también surge del Concejo Deliberante y es a raíz de que muchos contribuyentes de Trelew reciben el pago escalonado provincial y necesitan otras facilidades de pago. Estamos dispuestos a acompañar la iniciativa porque todo lo que sea una ayuda para los vecinos siempre es bienvenida. En tiempos de crisis hay que brindarle soluciones a la gente y no somos ajenos a eso”.

El primer mandatario municipal, Adrián Maderna, dijo al respecto: “Esto surgió fundamentalmente en base a escuchar a los vecinos. También es producto del trabajo en conjunto entre legisladores, municipio y cooperativa. Los empleados de la salud fueron los primeros que solicitaron esta ayuda de pago ante la situación que atraviesan y acá estamos para brindarles todas la soluciones posibles en una medida que alcanza no sólo a ellos sino a todos los contribuyentes de Trelew”.

El intendente de Trelew, también hizo mención a la reuniones y gestiones que llevó adelante en Buenos Aires esperando que “se puedan cristalizar prontamente” y que también implicarían mucho trabajo en conjunto con la cooperativa local. “Sabemos que las necesidades son muchas y estamos trabajando ante todas las demandas para dar respuesta a los vecinos y vecinas”, finalizó el mandatario municipal.

Por su parte, el secretario de Hacienda, Sergio Sardá, dijo que “este acuerdo viene en sintonía con el trabajo que ya viene haciendo el municipio en diversas prórrogas de impuestos como el pago anual adelantado en tasas de servicio, impuesto automotor e inmobiliario. Es también una situación firme del intendente de apoyar a los vecinos con cada una de estas medidas y la gente así lo entiende y la recepción siempre es buena”.