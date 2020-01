RENOVARON EL CONTRATO HASTA EL MES DE ABRILY LUEGO SE MUDARÁN A ZONA NORTE

Luego de una serie de inconvenientes atravesados por la delegación local de la Secretaría de Trabajo provincial, finalmente se conoció que la oficina se mudará a la zona norte de la ciudad, en un local ubicado frente al cementerio municipal, el cual está siendo acondicionado.

Semanas atrás, los trabajadores de la repartición habían manifestado su incertidumbre, luego de que la interrupción del suministro eléctrico se sumara al vencimiento del contrato de alquiler, generando problemas logísticos donde tuvieron que realizar guardias para atender los distintos casos que suelen presentarse a la Secretaría; no obstante, por estos días se confirmó la renovación para la continuidad en el inmueble ubicado en Roque Sáenz Peña, casi en simultáneo con la concreción del alquiler en la zona norte.

Ahora, aguardan que se concreten las obras en el nuevo espacio para, a fines del mes de abril, finalmente realizar el traslado.

“Tenemos tiempo y la intención es mudarnos cuanto antes termine la obra y funcionar con plena normalidad”, indicaron desde la delegación, que ya funciona en su horario habitual de 8 a 14 horas sobre la calle Roque Sáenz Peña el 300, y que hasta el pasado martes se había manejado con una guardia mínima de ocho a doce.

Acuerdo y extensión

Al respecto, el titular de la delegación en la ciudad del Golfo, Nicolás Zárate, sostuvo en diálogo con El Diario que “como habíamos anticipado en estos días, la mudanza a zona norte está; nosotros estamos en proceso de presentar documentación relativa al contrato de alquiler frente al cementerio” y agregó que “también, paralelamente, pudimos generar un acuerdo para tener una extensión del contrato actual hasta abril, lo que nos permite continuar trabajando con normalidad en Roque Sáenz Peña mientras se va generando la mudanza y las obras, ya que obviamente en el otro local hay que hacer algunos cambios para acondicionarlo”.

Guardias mínimas

De este modo, el miércoles de esta semana la Secretaría “comenzó a funcionar con normalidad, de ocho de la mañana a dos de la tarde”, confirmó el funcionario, sumando a ello que “tenemos tiempo y la intención es mudarnos cuanto antes termine la obra y funcionar con plena normalidad”.

Consultado sobre los problemas logísticos y administrativos ocasionados por los vaivenes en el funcionamiento de la Secretaría, producto del vencimiento del contrato y la súbita interrupción del suministro eléctrico, Zárate explicó que “durante este tiempo fuimos haciendo guardias con horario reducido, de 8 a 12 del mediodía”.

Colaboró la delegación de Trelew

Asimismo, el encargado de la Secretaría de Trabajo en Madryn señaló que, en tal contexto, “fuimos recibiendo documentación; y en los casos en los que hubo que hacer constataciones o pedidos de los gremios, también se hicieron con los inspectores, mientras que en algún que otro conflicto que han tenido distintos gremios, hemos enviado los expedientes a Trelew y las audiencias se realizaron allí, con la colaboración de la delegación ubicada en dicha localidad”.

Una vez que se concrete el acondicionamiento del nuevo local, la repartición mudará su personal y mobiliario desde Roque Sáenz Peña al 300 hasta la avenida Kenneth Woodley.

Un año “complicado”

Sobre el contrato actual, Zárate recordó que el mismo “estaba vencido” y que “al principio, iniciamos gestiones para renovarlo, pero la propietaria finalmente no quiso hacerlo, por lo que tuvimos que buscar otro lugar, algo que no era fácil por las dimensiones que tiene la Secretaría, pero finalmente conseguimos el local frente al cementerio”.

Ahora, la guardia mínima de 8 a 12 finalmente fue reemplazada por el pleno funcionamiento, hasta las 14 horas, con el personal de rigor atendiendo tanto en el área legal como en Mesa de Entrada, Asesoría y en los distintos sectores que responden ante requerimientos de trabajadores, empresas y gremios.

En términos laborales, el año que culminó fue de por sí complicado: “Ha sido un 2019 durísimo, no vemos una mejora en lo inmediato, pero obviamente tenemos la esperanza de que esto va a cambiar”, concluyó Zárate.