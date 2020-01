HANDBALL A LA SELECCIÓN ARGENTINA

De cara al Preolímpico de marzo, la Selección Argentina Femenina mayor de Handball, se encuentra entrenándose bajo las órdenes del entrenador “Dady” Gallardo.

Parte de estos entrenos, está formando parte la arquera chubutense, oriunda de Esquel, Luciana Codesal, que luego de varios años integrando los combinados Juveniles, ahora tiene su oportunidad en la máxima.

Buscando su sueño de Selección Mayor

Desde el pasado lunes 20, la Selección Femenina de Handball de Argentina, regresó a los entrenamientos con la cabeza puesta en el Preolímpico para buscar un lugar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

El cuerpo técnico del seleccionado encabezado por Eduardo “Dady” Gallardo decidió comenzar el proceso del Preolímpico con el mismo grupo de jugadoras que fue convocadas para el Mundial de Handball Femenino disputado en diciembre del 2019 en Japón.

Debido a esta decisión, la arquera nacida en la ciudad de Esquel Luciana Codesal, fue convocada nuevamente para formar parte de los entrenamientos en esta primera etapa. Cabe destacar que si la chubutense no disputó el Mundial, integró la delegación argentina como 3° arquera del equipo y tuvo destacadas actuaciones en los partidos de preparación para el mismo.

“Estoy muy contenta por comenzar otro año de entrenamiento con la selección mayor”, aseguró Codesal y además agregó: “El Mundial fue una motivación muy grande en lo personal. Poder haberme medido en la Gira previa y estar ahí para vivir partidos de alto nivel, me hace arrancar este año con muchísimas ganas”.

Codesal habló sobre las expectativas para esta competencia: “Para nosotras el Preolímpico es un objetivo más que principal ya que es nuestra última oportunidad para jugar los Juegos Olímpicos. Demostramos un gran nivel en el último Mundial, por eso tenemos muchas ganas de estar presentes en Tokio”.

Desde hace varios años que Luciana vive en la ciudad de Buenos Aires. Sus grandes actuaciones en el Club Ferrocarril Oeste de la máxima categoría del handball argentino, hicieron que el cuerpo técnico del seleccionado la tenga en cuenta para las convocatorias. “Quiero agradecer a Chubut Deportes por el acompañamiento que me dan para continuar con mi carrera deportiva”, destacó Codesal y no quiso dejar de agradecer a toda la gente de Esquel que la acompañó en los entrenamientos durante este verano: “Fueron unas vacaciones magníficas en casa. Gracias al Gimnasio Newen y sobre todo a mi familia, quienes realizan un esfuerzo muy grande para que pueda estar todo el año acá en Buenos Aires”.

Preolímpico

En el mes de diciembre, el cuerpo técnico argentino ya contaba con la fecha y los rivales para el Preolímpico femenino. El camino para buscar un lugar en los JJOO no será nada fácil: Dividido en 3 zonas, Argentina integra el grupo 1 y quizás el más difícil de la clasificación.

Además del seleccionado nacional participan España (local y subcampeón en el Mundial de Japón 2019), Suecia (7° en el ranking mundial) y Senegal (2° en el ranking de Afríca). Argentina viajará a España para disputar del 20 al 22 de marzo el Preolímpico, los dos mejores de cada zona clasificarán a Tokio 2020.