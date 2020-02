EL INTENDENTE DE TRELEW PIDIÓ TRABAJAR EN CONJUNTO

El intendente de Trelew, Adrián Maderna, se refirió a los entredichos políticos que acontecieron en los últimos días y dijo: “Mi función en todo esto será poner paños fríos. Tenemos que entender que a pesar de ser un proyecto político puede haber disidencias, pero lo importante son los consensos. Nosotros apuntamos al bienestar de todos los chubutenses porque tenemos que salir adelante. Siempre tuvimos el espíritu de colaborar. Esto no es sólo una alianza política, es fundamentalmente un proyecto político y la gente nos reclama gobernar y brindar soluciones. Está cansada de las disputas mediáticas que no sirven para nada”.

Por otra parte, el titular del ejecutivo municipal resaltó que destaca el rol de los diputados de su sector. “Que tengan una opinión diferente o planteen propuestas alternativas no significa poner palos en la rueda, o ser un obstáculo o no apoyar. Todo lo contrario. Debemos ser amplios y escuchar a todos los sectores. Nosotros en Trelew hacemos eso: el otro día nos reunimos con la Cooperativa, los legisladores municipales y atendimos un pedido que había surgido del sector de la salud y que pudimos extender a todos los vecinos de la ciudad como es la prórroga del vencimiento de impuestos. Eso necesita la gente, soluciones. La gente está cansada de las peleas mediáticas que no sirven para nada. Queremos que el gobierno provincial salga adelante porque es el presente y el futuro de Chubut”, explicó Maderna.

Emergencia en transporte

El intendente también repasó algunas de sus gestiones en la ciudad de Buenos Aires y dijo que la reunión que tuvo con el ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, fue “muy positiva”. “Le dimos todas las precisiones sobre el estado de situación del transporte en nuestra ciudad y explicamos el gran esfuerzo que hicimos todo este último tiempo para mantener el valor del boleto en 22 pesos entre todos: usuarios, trabajadores, empresa y municipio. La reunión duró más de una hora y media y repasamos cada punto y fuimos escuchados muy atentamente y se preocuparon mucho por esta emergencia en transporte que saben que declaramos hace algunos meses y por todo lo que debemos hacer en conjunto para ser tratados con prioridad desde la nación”, agregó Maderna.

Proyectos presentados

El mandatario municipal también recalcó todo el proceso de gestiones que vienen realizando en Buenos Aires en las últimas semanas y dijo que se presentaron muchas carpetas y proyectos. “Hemos ganado tiempo y los resultados se verán pronto. Avanzamos en obras públicas fundamentales para la ciudad; en materia de medio ambiente, de turismo, en microcréditos para la economía social, avanzamos en transporte y estamos satisfechos por la prioridad que le están dando desde nación a Trelew”, concluyó el intendente de Trelew.

El intendente Maderna anunció el pago de los sueldos para el jueves

El intendente de la ciudad de Trelew, Adrián Maderna, comunicó que el pago de los sueldos para los empleados municipales, correspondientes al mes de enero, en todos sus rangos, se realizará el próximo jueves 6 de febrero.

De este modo, el ejecutivo realizará el depósito de los haberes el día miércoles 5, para que se encuentren disponibles al día siguiente a través de la red de cajeros automáticos del Banco del Chubut S.A.

El jefe comunal destacó que el municipio “con un esfuerzo enorme, y sin sobrarle nada, sigue cumpliendo con el pago de las obligaciones en tiempo y forma”. También destacó el compromiso de los contribuyentes que se acercan a pagar sus impuestos, más allá de la situación que afecta a todas las familias de la ciudad, la provincia y el país.

“Es un momento muy duro pero vamos a poder depositar los haberes como es debido, lo que además será, una importante colaboración que hacemos al circuito económico de la ciudad”, aseguró posteriormente el mandatario.