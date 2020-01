FÚTBOL FEMENINO UNA BOQUENSE DE VISITA

Poco más de una semana, lleva de visita en Puerto Madryn, la joven futbolista de Boca Juniors, Camila Gómez Ares, acompañando a su pareja, jugador de Guillermo Brown.

“Camu”, además de disfrutar de las vacaciones, no deja de entrenarse e incluso, de jugar un ´picadito` junto a su ex compañera ¨Yoko¨ Barrera o sus ¨rivales” de River Plate que también están aquí, Florencia Fernández y Justina Morcillo. En exclusiva, repasa su presente y futuro.

El Futbol Femenino a nivel nacional ha crecido en demasía, tomando visibilidad, no solo con televisación, con el seguimiento del público a los equipos grandes del país y a la Selección Argentina durante el Mundial, sino que tambien, con la posibilidad de la creación de nuevas escuelas de futbol femenino infantil.

La ciudad de Puerto Madryn, transita en lo particular un gran presente en la rama femenina, no solo porque sus equipos son protagonistas de la Liga del Valle (donde JJ Moreno son campeonas) sino tambien, por tener a varias jugadoras del 1º Torneo de Futbol Femenino Profesional de visita.

Al caso de la local Florencia Fernández y Justina Morcillo, ambas jugadoras de River Plate, se suma en tierras madrynenses, el caso de “la Gladiadora” Camila Gómez Ares, una de las referentes del equipo de Primera División Femenino de Boca Juniors.

La joven, está en la ciudad portuaria acompañando por unos días a su novio jugador de Guillermo Brown, tal como ella misma lo cuenta: “me tocó conocer Puerto Madryn por amor (risas). No conocía, me gustó mucho, es muy linda ciudad”, a lo que suma “me quedo unos días más pero no podía dejar de entrenar asi que empecé en JJ Moreno, me recibieron súper bien. ¨Yoko¨ me consiguió para poder entrenar y no estar parada, ya que cuando vuelva a Buenos Aires, dos días después empieza la pretemporada”.



El 2019 terminó con futbol

“Camu”, es uno de los grandes talentos del Futbol Femenino a nivel nacional, siendo un baluarte de las “xeneizes” e incluso, con pasado en la Selección Argentina. Sin embargo, las lesiones le impidieron estar dentro de las canchas en el 2019, regresando a la actividad a principios de diciembre, en el último partido de la primera rueda del Torneo. “Tengo dos operaciones de rotura de ligamentos cruzados, estuve con una tendinitis que me tuvo como 4/5 meses fuera de las canchas, que no pude arrancar el Torneo con mis compañeras”, contó. “Pero sobre el final del año, volví a entrenar, estuve sin dolor y pude hacerlo bien, teniendo algunos minutos en el último partido que está bueno como para irme a las vacaciones con más ganas”, agregó con alegría, con optimismo y lista para comenzar el 2020 a pleno futbol.

La mediocampista lleva muchos años jugando para Boca, es una “Gladiadora”: “en Boca estoy hace casi 7 años. Boca siempre pelea el torneo, es protagonista. Eso te lo impone el club, nosotras tenemos con qué”.

Va asomando la ´Profesionalización´

Por ello, Camila destaca lo importante que ha sido desde mediados del 2019, caminar junto a la profesionalización del futbol femenino: “a partir del Torneo que arrancó en junio, se rearmó el club por la profesionalización del futbol femenino (o se semifprofesionalizó porque aún no podemos vivir de esto). Fue muy importante, pudimos empezar a dedicarnos un poco más, con muchos entrenamientos, tenemos un PF más, tenemos nutricionista, son cosas que hacen que nosotras podamos sentirnos más profesionales y que nos podamos dedicar más. Se vio otro Boca en este Torneo, mucho mejor”.

“Obviamente que recién es el comienzo, y lo que viene ahora es lo importante porque define al campeón y al clasificado a la Copa Libertadores. Hace 4/5 años que no vamos a la Libertadores, la última que fue en 2014/2015. Está la espina porque solo clasifica el campeón, a diferencia del masculino donde clasificaban varios. En el Femenino solo va el campeón. En los últimos Torneos se nos escapó, venimos saliendo segundas, lo perdimos porque es complicado, son pocos los equipos competitivos, y tenes un error en un partido, te hacen un gol y perdes el Torneo. Y bueno, estamos entrenando para que eso no nos pase y que podamos ser campeonas”, analizó Camila con pleno objetivo de revancha y el sueño de dar la vuelta con Boca.

El profesionalismo tiene que ser real

Camila, tal como en la edición anterior de El Diario lo indicaron “Flor” Fernández y “Justi” Morcillo, hace hincapié en que aún falta para la real `profesionalización` del futbol femenino. ¿Qué falta?. “Lo que falta es la plata. Que una pueda vivir del futbol, que te puedas dedicar. Hay muchas jugadoras que tienen que trabajar y después van a entrenar. Y así no se tiene la misma alimentación, el mismo descanso. Eso en la cancha se nota, no rendís lo mismo que un futbolista que lo único que hace es ir al club, almorzar ahí o con su familia y después no tiene que salir a trabajar. Esas cosas, parece que no, pero en la cancha se nota, que una trabajó, comió en el colectivo, que después fue a entrenar. Incluso hay muchas compañeras que, si viajamos de pretemporada, no pueden ir porque tienen que trabajar”.

Sumando “creo que eso si a nosotras nos pagaran, no pedimos lo mismo que los hombres porque recién está empezando la profesionalización, pero con un poco más de plata y que nosotras podamos vivir de esto, ayudaría a que el rendimiento suba, que el Torneo esté mejor, que vengan jugadoras del exterior, que la Selección crezca. Son cosas que harían que crezca el Futbol Femenino en la Argentina”, analizó Camila Gómez Ares.

La joven, que lleva prácticamente toda su vida dedica al futbol, valoró los últimos tiempos en los que la Selección Argentina de Futbol Femenino tuvo más presencia en los medios, pudo hacerse conocer, llegar a un mayor público: “sirvió un montón la Copa América, ahí se logró que nos vean y que nos escuchen, el Mundial y más el rendimiento que tuvo Argentina, hizo que mucha gente lo vea y diga ´las chicas juegan´. Incluso había mucha gente que no sabía que había un Torneo, Selección, Copa Libertadores o Mundial de Futbol Femenino. No lo saben, no hay difusión. El Mundial ayudó a que haya más visibilidad, que les guste, no solo ver el Torneo de Argentina o a la Selección, sino tambien las demás Selecciones que son potencia y desarrolladas desde hace más tiempo. Eso creo que es lo que falta en Argentina”.



Volver a vestir la “celeste y blanca”

Camila Gómez Ares, tiene la meta de volver a su mejor rendimiento futbolístico en Boca Juniors pero también, poder volver a vestir la camiseta de la Selección Argentina: “volver a la Selección es uno de los objetivos. Las lesiones que tuve me marginaron un poco pero siempre están las ganas y el objetivo. Primero quiero volver, asentarme en el club, volver a mi nivel y después si se da volver a la Selección, mejor”.

En “Pelota de Papel 3” contó su historia

No todo es futbol para Camila, ya que pudo formarse en una carrera que mucho tiene que ver con su vida: es Periodista Deportiva. Entre el amor por el fútbol, jugar en Boca Juniors y su formación profesional, “Camu” pudo contar, escribiendo el cuento `La otra mitad` para “Pelota de Papel 3”, sus inicios en el futbol.

“Lo que cuento en ´La otra mitad´ es real, lamentablemente. El escribir se dió por Juanky Jurado, el que creó este libro, que me invitó a escribir, y si bien yo ya era periodista y tenía conocimientos de escribir, no es lo mismo escribir una noticia. Dudaba acerca de qué escribir. Pero se dió. Es un poco triste, pero estuvo bueno contar esa realidad que, lamentablemente, sigue pasando”, explicó Camila.

“A mí me pasó hace 20 años”, aseguró, agregando que “parece que no, pero sigue pasando. Después del cuento, me han escrito madres de niñas consultándome como hice para jugar. Muchas nenas tienen que jugar con varones porque no hay escuelita de femenino. Si las nenas no tienen a su familia que luche por ellas como lo hicieron mis padres conmigo, la nena no puede jugar”.

“Lamentablemente, hay que convivir con gente como la que relato en el cuento, que el DT del otro equipo no aceptaba que una mujer jugara en contra. Yo no entendía mucho porque no podía jugar. Como esas cosas tengo miles de anécdotas. Por suerte sirven de enseñanza para que a otras chicas no les suceda porque no está bueno”, culminó.

`Picadito` junto a “Yoko”, su amiga madrynense

Al cierre de esta edición, en cancha de JJ Moreno, se daría un lindo partido amistoso entre las jugadoras de River Plate (Florencia Fernández y Justina Morcillo más invitadas) ante Boca Juniors, integrado por Camila Gómez Ares, Johana `Yoko` Barrera (ex futbolista “xeneize”) y pares invitadas.

Consulta por ´Yoko´, Camila contó con alegría “cuando viene a Puerto Madryn, le dije a Yoko ´voy para tus pagos´. Hablamos de ir a la playa, jugar un rato, tomar unos mates. Quedó una gran relación, es una gran persona, esas cosas son lo que más te queda. Porque podes jugar bien dentro de la cancha pero lo que queda es la amistad, acordarse de que es una buena mina, una buena persona. Las dos estamos con el tema de las lesiones de la rodilla. Seguro iré a entrenar con ella un rato. Está muy bueno que queden las amistades del futbol” .