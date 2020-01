EL PROYECTO DEL GOBIERNO DE ARCIONI SIGUE SUMANDO CUESTIONAMIENTOS

El Gobierno de Chubut insiste, aunque ya no tan fervientemente, en aplicar un nuevo impuesto sobre la Transmisión Gratuita de Bienes, algo que ocurre en escasas provincias, pero que la aplicación del mismo ha despertado movimientos en los tribunales de los distritos en cuestión, ya que ha sido denunciado por ser inconstitucional.

Este gravamen, según la jurisprudencia de nuestro país confronta con el ordenamiento jurídico actual, teniendo en cuenta que el mismo fue catalogado en 2017, en Entre Ríos, como un impuesto que viola el principio tributario de igualdad, el principio constitucional de proporcionalidad, el principio tributario de no confiscatoriedad y los principios constitucionales de territorialidad y protección a la familia.

En este marco, fallos precedentes que refieren a la aplicación de un impuesto sobre la Transmisión Gratuita de Bienes indican que “si bien las provincias conservan los poderes necesarios para el cumplimiento de sus fines -incluidas por supuesto las facultades impositivas- a efectos de lograr su desarrollo y bienestar, lo cierto es que al escoger los objetos imponibles y la determinación de los medios para distribuirlos en la forma y alcance que les parezca más conveniente, tales atribuciones encuentran el valladar de los principios consagrados en la Constitución Nacional”.

En tanto que la aplicación de dicha norma se exhibe “irrazonable, discriminatoria y contradictoria con las reglas constitucionales descriptas”, al consagrar una manifiesta inequidad en el supuesto de coherederos que heredan bienes inmuebles

De este modo, resulta que el tributo que busca aplicarse en Chubut “constituye el precio que se debe pagar para vivir en sociedad”, según un fallo que se elaboró en Entre Ríos hace poco más de dos años. No obstante, el mismo advirtió que “debe existir un límite a esa facultad de imposición”.

“La confiscatoriedad radica pues en el desconocimiento de la capacidad contributiva del beneficiario, provocando un incremento en la carga fiscal impositiva al obligar a los herederos a abonar, a la muerte del causante, un monto oneroso; a la vez que permite invariablemente suponer que se está en presencia de una doble imposición al gravar bienes y rentas que fueron ya objeto de otros impuestos en vida del causante”, concluyó el fallo emitido por el Juzgado Civil y Comercial Nº 4 de Paraná.

Antonena copia a Buenos Aires

En este contexto, desde el Poder Ejecutivo de Chubut ya no insisten tanto con la aplicación de este gravamen, como si lo hacen con otras iniciativas que fueron incluidas en el paquete de proyectos que ya ingresó a la Legislatura.

Si bien el ministro de Economía y Crédito Público de la Provincia, Oscar Antonena, destacó que se trata de una propuesta que está vigente en la provincia de Buenos Aires, aclaró que “cuando enviamos un proyecto es para discutir. No se trata de convencerlos sino que es una idea y discutirla. Que se debata donde se tiene que debatir”.

“Lo que se grava es la transferencia de bienes en función de una alícuota que se aplica a esta situación. No sé cuál es el fundamento de la inconstitucionalidad pero si es inconstitucional, seguramente no se aprobará”, sostuvo el ministro.

Críticas de la oposición

Quien también hizo referencia a este proyecto durante las últimas horas fue Sebastián López, diputado provincial de Juntos por el Cambio, quien se reunió junto a sus pares de bloque, los legisladores Manuel Pagliaroni y Andrea Aguilera, con autoridades del Colegio de Abogados de Puerto Madryn y el Colegio de Escribanos de Chubut, con el objetivo de analizar lo referido al impuesto a la Transmisión de Bienes.

En tal contexto, López explicó que «llegamos a la conclusión de que es una ley que va a afectar mucho a la ciudadanía, ya que pretende recaudar, generando una inevitable retracción en todos los trámites que impliquen la certificación de un escribano o escribana, no sólo en las sucesiones».

En el mismo sentido, el diputado señaló que “también hemos encontrado inconstitucionalidades en varios artículos que violan una serie de derechos, y lo cierto es que se trata de una ley prácticamente copiada y pegada de la impulsada en Buenos Aires”, sumando a ello que “entendemos que en este último caso, es una ley que tiene muchos errores que no han sido subsanados en el proyecto que el Gobierno intenta aprobar. Obviamente, como bloque estamos totalmente en contra de esta iniciativa con fines puramente recaudatorios, que buscan seguir gravando a todos los chubutenses y aumentando la presión impositiva, cuando simplemente las autoridades que hoy rigen los destinos de la provincia, deberían hacer lo contrario, que es nada menos que administrar bien los recursos y no inventar impuestos”.

A modo de ejemplo, López especificó que “en concreto, el impuesto duplica el salario de un empleado de comercio, viola lo preceptuado por el Artículo 93 de nuestra Constitución Provincial, que establece que el límite jurisdiccional de los tributos, en este caso el Estado Provincial, estaría gravando bienes se encuentran por fuera de su territorio”.

También, el legislador agregó que “el proyecto lesiona los derechos de propiedad privada e igualdad consagrados nada menos que en la Constitución Nacional, además de violar la normativa vigente ya que autoriza la intervención de las cajas de seguridad de los bancos”.

Por último, manifestó que “no sólo plantea una carga tributaria diferente, de acuerdo a si el contribuyente posee bienes dentro o fuera de la provincia, sino que también podemos afirmar que se pretende instalar un impuesto confiscatorio, en razón de que se lo aplicaría desconociendo en su totalidad las posibilidades patrimoniales de los afectados para poder tributarlo, y generando una doble o múltiple imposición de impuestos”.

El Colegio de Abogados de Comodoro también se opuso al proyecto

En sintonía con lo esgrimido días atrás por el Colegio de Abogados de Puerto Madryn, el Colegio de Abogados de Comodoro Rivadavia emitió un comunicado para pronunciarse en contra del proyecto de ley que busca crear un impuesto sobre la transmisión gratuita de bienes.

En primer lugar, indicaron su “imperioso rechazo” a dicha iniciativa, “toda vez que el mismo no surge de una análisis concienzudo, cuidadoso y ajustado de los diferentes actores de la sociedad, como son los ciudadanos ni actores fundamentales como resultamos ser los Colegios de Profesionales de la Provincia del Chubut”.

“Sabido es que ningún Estado puede ser viable si no cuenta con los recursos necesarios para llevar a cabo sus fines, pero resulta cuestionable la creación indiscriminada de tributos donde se busca asfixiar la carga tributaria del deber de los individuos de contribuir al sostenimiento estatal, tal como surge del artículo XXXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, de jerarquía constitucional (conforme el art. 75, inc. 22°, de la Constitución Nacional)”, agregaron desde la entidad.