La temporada teatral acaba de empezar y, como todos los años, los elencos se pasean por los programas de la tarde para promocionar sus obras mientras que los productores comienzan a idear estrategias para conseguir más espectadores. En ese contexto, Nicolás Vázquez sacó un as de su manga. El as más buscado y valorado.

No es la primera vez que el actor hace gala de su amistad con el mayor astro futbolístico, pero esta vez Lionel Messi se involucró aún más en el proyecto de su amigo. Si en otras oportunidades ya había concurrido al teatro a verlo-con toda la movida de prensa que eso genera- esta vez asumió un rol mucho más activo: el de promocionar, lisa y llanamente, Una semana nada más, la obra que Vázquez protagoniza junto a Benjamín Rojas y Flor Vigna.

En el clip, que el actor compartió en su cuenta de Instagram, puede verse al delantero del Barcelona contándole distendido a la cámara: «El jueves 9 de enero vuelve Una semana nada más». Luego, puede verse un clip con imágenes de la obra y comentarios de Marcelo Tinelli, Mariana Fabbiani, Ángel De Brito y Rodrigo Lussich sobre el éxito obtenido durante el año pasado.

«Alguien les quiere decir algo», escribió Nicolás a modo de introducción y, claro, las respuestas no tardaron en llegar. «Si es un sueño, no me despierten», escribió Vigna. Gimena Accardi, pareja del actor, comentó: «Dale que daleeee». Una semana nada más superó ya los 190 mil espectadores durante 2019.