MASSONI DEFENDIÓ EL PROYECTO DE LEY DE “TOLERANCIA CERO”

Durante el pasado fin de semana se desarrollaron fuertes controles de seguridad en distintos puntos de Chubut en varios sectores. En este contexto, ayer se realizó una conferencia de prensa en la Sala de Situación de Casa de Gobierno, encabezada por el ministro de Seguridad de la Provincia, Federico Massoni, acompañado por autoridades de la Agencia Provincial de Seguridad Vial y de la Policía de Chubut.

Luego de que los distintos funcionarios hagan precisiones respecto de los resultados que se obtuvieron en los controles desarrollados durante el fin de semana, quien tomó la palabra fue, justamente, el ministro Massoni. Entre sus declaraciones, el titular de la cartera de Seguridad adelantó que buscarán impulsar una ley en Chubut para que el permitido de alcohol en sangre para los conductores de automóviles ya no sea 0,5, sino 0.

“Le he encomendado al director de la Agencia de Seguridad Vial, Leonardo Das Neves, que ya vaya realizando lo que es la normativa de alcoholemia cero. Aquel que maneja no puede tener ni un mínimo de alcohol en sangre, no puede tener que le perturbe sus sentidos para realizar esa tarea, que es una tarea peligrosa. Manejar es portar un arma”, precisó.

En primer lugar, el ministro indicó que “vamos a intensificar absolutamente los controles, vamos a dar un cumplimiento estricto de lo que habla la normativa. Pero, no nos queda otra que llamarnos a la reflexión con la gran preocupación que genera que habiendo intensificado estos controles no vemos una disminución de la cantidad de gente que circula en nuestras ciudades con un alto porcentaje de alcohol en sangre. Circulan en una forma irregular, en una forma peligrosa y en una forma que pone en riesgo y en crisis a la seguridad del resto de las personas”.

“Vienen para quedarse”

Luego de mencionar diversos ejemplos de casos que se dieron durante las últimas semanas en distintos puntos de la Provincia, Massoni descartó que los exhaustivos controles de tránsito y de alcoholemia que se están desarrollando actualmente sean “una cuestión de temporada”. “Vienen para quedarse y ponerse todavía más rigurosos. El trabajo que está realizando la Policía de Chubut, en colaboración con la Agencia Provincial de Seguridad Vial, va a ser intensificado”, agregó.

Adelantó así que comenzarán a detener a los conductores que circulen bajo los efectos del alcohol ya que “la normativa permite a la Policía o la APSV, detener a las personas que se les hace el test de alcoholemia y les da positivo”.

Haciendo mención a las fiestas que se desarrollan en las distintas localidades chubutenses, que generalmente se llevan a cabo en la temporada de verano, pidió acrecentar los controles, con el objetivo de que todos aquellos ciudadanos que quieran ser parte de estas festividades “puedan hacerlo de forma segura, sabiendo que no se va a cruzar con un energúmeno (sic) que tiene alcohol en sangre y que pueda poner en riesgo a su familia o a sus seres queridos”.

Controles en boliches

El ministro de Seguridad de Chubut también pidió que los controles en los boliches y los distintos esparcimientos bailables también sean más rigurosos. Tras poner como ejemplo el trágico homicidio que se vivió días atrás en la localidad bonaerense de Villa Gesell, Massoni recordó que en Chubut también se han vivido acontecimientos similares días atrás.

Tras hacer referencia a los exhaustivos controles que se realizaron en Puerto Madryn durante el pasado fin de semana, el titular de la cartera en cuestión también adelantó que en los próximos días esto se va a replicar en distintos puntos de la Provincia, con el objetivo de evitar inconvenientes trágicos.

La sociedad “no está entendiendo”

“Si nosotros nos ponemos a pensar que en un solo fin de semana tuvimos 67 alcoholemias positivas, nos preocupa que somos una sociedad que todavía no está entendiendo la peligrosidad que trae aparejada el consumo de alcohol conduciendo”, afirmó el ministro de Seguridad de Chubut.

Además, Massoni afirmó que en este tipo de operativos no sólo se hace un análisis de la cantidad de alcohol en sangre que tienen los conductores, sino que también se hacen revisiones sobre drogas y a personas que tienen pedidos de captura, a quienes se los pone “inmediatamente a disposición de la Justicia”.

Polémica: Irrumpirán en talleres para controlar autos

En este contexto, luego de mencionar contundentes casos de irregularidades en vehículos y comercios, el titular de la cartera anunció que “vamos a empezar a, en toda la provincia, ingresar en los talleres mecánicos para hacer un control de los vehículos que se están reparando ahí”. “Vamos a hacer un control exhaustivo de esto, al igual que aquellos locales que se dedican a la venta de repuestos, porque estamos teniendo hechos que se realizan en vehículos que se están robando”, precisó.

Estas declaraciones no tardaron en generar cuestionamientos por parte de distintos actores políticos de Chubut. Uno de ellos fue Pablo Das Neves, quien se ha convertido en uno de los mayores críticos del Gobierno de Mariano Arcioni a través de las redes sociales. Fue justamente en su cuenta de Twitter donde publicó: “No alcanzan los caracteres para enumerar la cantidad de leyes y principios del derecho que violaría el ministro Massoni si hace esto (citando las declaraciones del ministro en donde hace referencia al ingreso en los talleres y locales comerciales)”.

En la continuidad de su publicación, el hijo del difunto gobernador de la Provincia, consideró que “Chubut se está transformando en un estado totalitario y parapolicial. Cuidado con que empiecen a ‘plantar’ cosas para justificar algunas acciones”.