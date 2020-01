RECLAMAN EL EMBARGO DE LAS MÁQUINAS DE LA EMPRESA QUE ABANDONÓ LAS OBRAS

La UOCRA anunció este jueves que realizarán cortes de ruta y solicitará a la Justicia el embargo preventivo de máquinas de la firma Sapag, luego que abandonase las obras en la Doble Trocha y en la ruta Nacional Nº 25 a la altura de Paso de Indios.

Así lo explicó Juan Villafañe, dirigente local del gremio de la construcción, que informó que el pedido de embargo “fue firmado por todos los empleados por el temor que no les paguen las quincenas y se lleven las maquinarias”.

Detalló que “las máquinas de Madryn ya se las llevaron y las de Las Plumas quedaron, por lo que tomaremos ahí hasta que le paguen a los obreros”.

Villafañe remarcó que la firma Sapag “abandonó la obra en Puerto Madryn (de la Doble Trocha) y ahora suspendieron a los trabajadores de Las Plumas sin goce de haberes”.

El dirigente cuestionó que “esta empresa sigue trabajando en El Bolsón (Río Negro) y allá están terminando todo bien. No se entiende porque acá no”.

Villafañe además lamentó que “no hemos tenido respuestas del Gobierno ni de vialidad. Por eso, como gremio estamos acompañando a los trabajadores y pedimos a los diputados y quienes gobiernan que se metan en el tema porque siempre se accidenta la gente”, en ambas vías nacionales.

Confirmó que este jueves habrá constes de rutas en la 3, en el acceso sur a Madryn, y en la 25 a la altura de Las Plumas. “Cada una hora los compañeros van a cortar la ruta para visibilizar el reclamo”, precisó.

Cuestionó en tanto, que desde el Municipio de Trelew anunciaron una reunión este jueves con las autoridades de Vialidad Nacional y lamentó que “van todos y a los gremios no los llaman. No tenemos poder de decisión para ver cómo está la cosa y eso sería importante”.

Finalmente, remarcó que este pedido de embargo es preventivo, “vamos a custodiar porque no nos queda otra. Nos sacaron todas las máquinas y ahora tampoco quieren ir a la audiencia de conciliación en la Secretaría de Trabajo”.

Villafañe remarcó que desde la firma adujeron que “el Gobierno nacional le debe mucha plata –pero- los obreros no tienen la culpa. Incluso si esto hubiese sido gestionado anteriormente, esto no pasaba”, remarcó. “Se presentará el embargo con los abogados, pero siempre quedamos sufriendo en la ruta y haciendo guardia hasta que le garanticen las quincenas a los compañeros”, concluyó. (Fuente: Radio 3)