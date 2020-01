LOS GREMIOS ESTATALES ANALIZAN LANZAR MEDIDAS DE FUERZA POR 180 DÍAS

El Gobierno de Chubut tiene planeado tratar el próximo jueves en una sesión extraordinaria el paquete de leyes que integran el Plan de Reestructuración del Estado, aunque en las últimas horas se presentó un nuevo inconveniente para los deseos del gobernador Mariano Arcioni. Puntualmente, lo que ocurrió en la víspera fue que el personal del Poder Legislativo provincial anunció ayer un paro por tiempo indeterminado.

De esta manera, el paquete de iniciativas propuestas por el Poder Ejecutivo no podría tener un normal tratamiento el jueves próximo. Además, tampoco trascendió si los proyectos ingresaron adecuadamente, ya que los mismos fueron enviados ayer, día en el que arrancó el cese de actividades.

Al respecto, en diálogo con la prensa, Ángel Sierra, secretario general de la Asociación del Personal Legislativo (APEL), afirmó que en una asamblea llevada a cabo en la víspera “se decidió la retención de servicio en forma total hasta que sepamos cuando vamos a cobrar. Si convocan a sesión extraordinaria vamos a paro total y movilización. Hoy la Legislatura no funciona, no recibe ni saca nada”.

Paro de 180 días

En este contexto, todas las asociaciones sindicales que nuclean a los trabajadores de la Administración Pública de Chubut están organizando una movilización masiva para el jueves próximo en la Legislatura. No obstante, esta convocatoria había sido lanzada para repudiar la sesión extraordinaria, por lo que ahora habría que ver si los gremios resuelven continuar con la protesta o no.

Asimismo, lo que sí ya estaría definido y cada vez suena con más fuerza es un paro total por 180 días, plazo temporal por el cual el gobernador Arcioni anunció que estarán congelados los salarios de los empleados públicos. Esta medida sería acompañada tanto por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) como por la Mesa de Unidad Sindical en su conjunto.

En caso de que esto ocurra, el clima político y social en Chubut no será el óptimo, al menos hasta mediados del corriente año. Con un paro tan contundente, no habría clases durante todo el primer semestre, los hospitales funcionarían sólo con guardias mínimas, la Justicia estaría prácticamente parada, y podrán volver a replicarse cortes de ruta en distintos puntos de la Provincia.

Esto no resulta tan novedoso actualmente, recordando que la semana pasada los empleados nucleados en ATE en Puerto Madryn, Trelew y Rawson lanzaron un paro por 180 días. Esto aún no arrancó y está atado a la decisión de Arcioni de congelar los haberes de los trabajadores estatales por seis meses.

“Seis meses más nos comen los piojos”

Al respecto de esta situación, desde ATE Puerto Madryn adelantaron que un congelamiento sobre los haberes de los empleados públicos, teniendo en cuenta los incrementos en los precios y en el costo de vida, “sería un suicidio”.

“No se pagaron los aumentos que se firmaron a principio de 2019, lo único que se cobró fue un 6% frente a un 54% de inflación. El aumento acordado estaba en el orden del 40%, no era para nada malo, pero lo cierto es que al no ser pago el salario se deteriora rápidamente. Y si encima nos proponen 180 días más de congelamiento, aceptarlo sería un suicidio”, afirmó Roberto Cabeda, dirigente de ATE Puerto Madryn.

“Ya llevamos seis meses con sueldos congelados, si esperamos seis meses más nos comen los piojos. Los sueldos son los de junio 2019, en junio 2020 van a llegar a un año de congelamiento. Los compañeros no lo pueden bancar”, argumentó el referente gremial en diálogo con El Diario.