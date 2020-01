BASQUET EN COMODORO

El pasado fin de semana, en el marco de la disputa del Final Four del Súper 20 de la Liga Nacional de Básquetbol, la Asociación de Prensa de esta disciplina, realizó una serie de Jornadas de Capacitación.

Por ello, gran cantidad de periodistas de distintos medios de comunicación de la provincia del Chubut, disfrutaron del evento realizado en Comodoro Rivadavia, donde hubo charlas dictadas por colegas, dirigentes, entrenadores, árbitros y ex jugadores.

Los disertantes de la jornada inicial

Por primera vez la Asociación de Prensa de Básquetbol pasó por la Patagonia argentina y lo hizo con una nutrida agenda de actividades, con mucha participación local y expositores de una enorme calidad.

Se trató de la 5ª Edición de las Jornadas de Capacitación de APREBA esta vez llegaron a Comodoro Rivadavia, coincidiendo con el Final Four del Súper 4, y tuvieron un cronograma cargado de actividades.

Hubo periodistas y referentes locales, ex basquetbolistas, árbitros, historias de vida, experiencias internacionales y, por primera vez, hubo presencia de mujeres como disertantes. Por eso y por servir como punto de encuentro de colegas del sur del país, se tratará por siempre de una experiencia inolvidable.

El viernes por la mañana levantaron el telón Rubén Muñoz y Gerardo Montenegro, los presidentes de APREBA y de la Asociación de Clubes, junto con Fabián Pérez, el tesorero de nuestra entidad, que ofició de moderador.

Los siguieron Carlos Portas, el secretario del ente Comodoro Deportes, y Claudia Leonori, la referente del básquet femenino local que llegó con hinchada propia. Y el primer bloque lo completaron Germán Gallina, uno de los protagonistas del desembarco de Gimnasia de Comodoro en la Liga Nacional (allá por 1990) y Chema Fernández Díaz, el director general de la AdC, en un intercambio muy interesante que mereció continuar varias horas más.

Por la tarde llegó la emoción en las voces de Adrián De los Santos y Rubén Muñoz, que relataron sus experiencias de inclusión y solidaridad. Uno, desde hace años, festeja el cumpleaños de chicos de bajos recursos con el programa social Feliz en tu Día. El otro, en 2019 abrazó la propuesta del Básquet para Ciegos y redescubrió su vocación de entrenador para iniciar en la práctica del deporte a chicos y chicas no videntes.

Los siguió en el uso de la palabra Fabián García, que propuso llevar estas propuestas a la AdC, para reforzarlas y multiplicarlas. Y desarrolló una exposición brillante sobre la transformación de Básquet Plus, el medio que en 1998 creó como una revista de papel y que desde 2016 es una página web de las más importantes del mundo de habla hispana, con el 50% de su tráfico fuera de Argentina.

Para el cierre de la primera jornada, llegaron Mónica Baeza, la secretaria general del Sindicato de Prensa local, y la joven periodista Lucía Roizarena, dando cuenta del rol de las mujeres en el periodismo deportivo. Del auditorio del Colegio Médico del sur de Chubut, hubo que salir directamente al Socios Fundadores, para el inicio del Final Four del Súper 20. Y todavía quedaba la jornada del sábado, con unos cuantos platos fuertes.



En la segunda jornada

El último día lo abrió León Marcelo Schesterfeld, un histórico de la radio comodorense y el hombre que más millas acumula saliendo de la Patagonia para seguir a Gimnasia y no solo eso: en 2019 estuvo en los Panamericanos de Lima y en el Mundial de China, y este año ya prepara el viaje a Tokio, para realizar la cobertura de los Juegos Olímpicos.

Siguieron los árbitros Fabricio Vito, Leandro Lezcano y Sebastián Moncloba, que explicaron los criterios de aplicación de la falta antideportiva ante la atenta mirada de Alejandro Chiti, Pablo Estévez y Javier Sánchez, que se sumaron como parte del público. Y para el cierre llegó Pablo Moldú, campeón de la Liga Nacional con Gimnasia de Comodoro, que el año pasado retiró su camiseta número 7. Su exposición respecto a la vida del jugador antes y después del retiro fue brillante, y seguramente merecerá algún trabajo en conjunto con la Asociación en el futuro.

El último en tomar la palabra fue Andrés López, el secretario de APREBA, para el cierre de un evento cargado de información, experiencias, ideas y que merecerá muchos otros textos para desarrollarse en profundidad.