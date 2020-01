PESCA CONCURSO

Bajo la organización del Club de Pesca y Naútico de Rawson, este fin de semana, se realizará una nueva Edición del Concurso “20 Horas de Pesca”.

El evento, tendrá lugar en la zona de “Los Palos”, contando con una interesante convocatoria de participantes.



La Pesca deportiva y un nuevo torneo

Entre sabado y domingo, se realizará una nueva edición del emblemático Concurso de 20 de pesca «Don Juan Carlos Ríos», a realizarse en la zona de “Los palos”, organizado por el Club de Pesca y Náutico de la ciudad capital.

El evento, cuenta con el acompañamiento del Municipio de Rawson. Vale destacar que a través de la Dirección General de Atención Integral a la Persona con Discapacidad, a cargo de Jesica Capellán, hay a disposición planillas de inscripción para aquellas personas con discapacidad o movilidad reducida. La modalidad de la competencia es en pareja. Y la categoría inclusión no pagará inscripción.

Sobre el particular, la funcionaria comentó: “Nos enteramos de esta propuesta a través de Vicente Sales. En la categoría inclusión, una dificultad era que, como ellos no pagaban inscripción se les daba medallas de premio. Consideramos que, para trabajar sobre la equidad, tienen que recibir trofeos o copas como el resto de los participantes”.

Agradeció al intendente Damián Biss, que destinó el dinero para comprar las copas, y al acompañamiento constante en todas las propuestas para los vecinos de la ciudad.

Desde Discapacidad se dispuso al equipo para trabajar en conjunto con Vicente Sales, en el mantenimiento y realización de una rampa para las personas con discapacidad, movilidad reducida o adultos mayores.

“El objetivo es que puedan transitar bien y acceder a la zona costera. También estamos pintando, poniendo el logo de accesibilidad. En la bajada del primer fogón estará el acceso exclusivo para que lo use la persona que lo necesiten”, agregó la directora.