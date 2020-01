ARCIONI BUSCARÁ QUE PRESIDENCIA LE AYUDE HOY CON EL DÉFICIT PARA PAGO DE SUELDOS Y AGUINALDOS. LA SEMANA PASADA LO DERIVARON A ECONOMÍA. A CHUBUT SE LE VENCE ADEMÁS EN ENERO DEUDA POR 17 MILLONES DE DÓLARES. EN TANTO LA PROVINCIA YA HABRÍA ACCEDIDO A POSTERGAR LOS RECLAMOS JUDICIALES CONTRA NACIÓN

Por Trivia Demir

Cada fin de año los seres humanos renovamos votos y abonamos esperanzas, sin embargo, la letanía coyuntural deja cada vez menos margen para los ´milagros´ o las gratas sorpresas. Tal como describiría un colega ´con amarga certeza se cumplió el vaticinio de que el gobierno provincial no tendría forma de pagar los aguinaldos durante diciembre, mientras se ve obligado cada vez con mayor frecuencia, en un camino poco sustentable, a recurrir al endeudamiento para cumplir con obligaciones básicas´. Y aunque más de uno intentara reeditar su deslumbre por los lejanos reyes magos, hoy es probable que oficialmente hallan arrasado nuevamente con el pasto y con el agua, pero incumpliendo otro mes con las obligaciones y sin perspectiva para adelante. Y posiblemente este sea el tema más complejo del descalabro provincial eterno: la falta de plan. Un tema que pone en jaque a la provincia en el marco de las constantes pulseadas federales que se deben sobrellevar en los escritorios donde atiende ´deux´, allá donde no alcanza con ponerse el traje de político, sino donde la esgrima con el poder central debe además ser contundente.

Año nuevo, vida vieja

La realidad expone que hoy comenzará otra semana de ´candombe´ y reclamos públicos, porque hasta ahora, sólo los jubilados de Chubut pudieron percibir el medio aguinaldo, mientras hay total incertidumbre para el pago de agentes en actividad. Según se informó desde el gobierno, la transferencia para los pasivos se ubicó en torno a los 670 millones de pesos, mientras que para afrontar el pago de activos se requiere una masa de otros 1.300 millones, de los cuales hasta ahora sólo contaba con 500 millones de pesos, que Provincia recibió como anticipo de coparticipación por parte de Nación.

Hacia el fin de semana dicen que el gobernador pretendía que lo recibiera el presidente Alberto Fernández, pero el «caso Chubut» fue derivado a Economía y allí no atenderán la solicitud hasta la semana que viene. Ante el incumplimiento en los pagos del medio aguinaldo y la incertidumbre en torno al salario de diciembre, los trabajadores estatales iniciaron planes de acción y el lunes se concentrarán en el Hospital Regional. Concretamente hasta el viernes, Arcioni no había conseguido concretar una audiencia con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, ni tampoco con integrantes del equipo económico que dirige el ministro Matías Guzmán. Según trascendió, el mandatario provincial se comunicó para solicitar ser atendido por del Jefe de Estado nacional con el objetivo de obtener un nuevo auxilio económico para poder pagar el aguinaldo y salarios adeudados a los trabajadores provinciales, pero recibió planteos y críticas relacionadas a su escasa predisposición a analizar la deuda estructural que tiene Chubut y presentar un programa “claro, eficaz y sustentable” que haga viable la economía de la Provincia (que ya recibió 500 millones de dólares en adelanto de Coparticipación). Así las cosas y tal como aseguró el mitrista La Nación, “Las respuestas del gobernador de Chubut no habrían conformado a los interlocutores y derivaron sus pedidos al Ministerio de Economía, donde sería recibido recién la próxima semana. El titular del área, Martín Guzmán, habría instruido a sus funcionarios que atiendan el “caso Chubut”, siempre y cuando el propio Arcioni o su ministro Oscar Antonena ´muestren números claros y posibles de ser encauzados´ para que la multimillonaria deuda provincial no siga incrementándose conforme pasan los días”.

Poniendo la cara

Mientras Arcioni gestiona en las altas cumbres, aunque para el grueso de la ciudadanía pareciera que está ´perdido en la inacción´, el ´equipo´ de esta nueva gestión no da abasto ni logra salir de la misma cantinela de la incertidumbre administrativa que ha llevado a que, tanto el macrismo como ahora el albertismo no accedan a financiar el ´agujero´ provincial así como así. El flamante ministro de Gobierno, José ´Pepe´ Grazzini ha tomado cierta distancia de los temas álgidos como las acreencias mientras que el único que sigue poniéndole el cuerpo al tema es el ministro Oscar Antonena. El jueves pasado de hecho fue otra vez el portavoz de las malas noticias para los empleados públicos: “hasta el momento no podemos confirmar la fecha hasta un nuevo anuncio que vamos a realizar la próxima semana”, sostuvo luego de una reunión con el gobernador, en sintonía con el mensaje que recibieron desde Casa Rosada.

A la par, el funcionario explicó que viajaría a Buenos Aires para buscar la manera de generar nuevos fondos para la Provincia; pero si la idea era llegar al Gobierno nacional con ese objetivo, en las últimas horas les dejaron claro que eso por el momento no ocurrirá. “La realidad es que Chubut está atravesando, junto con otras provincias, una situación de extrema agudeza financiera, no están los recursos para poder afrontarlo. Cuando se paga un salario o un aguinaldo estamos teniendo que pedir ayuda financiera, esto lo hemos dicho siempre, los recursos que tiene Chubut no alcanzan para cubrir la masa salarial completa y las obligaciones del Estado. Esto hay que decirlo y generar claridad en este concepto”, repitió Antonena.

Bajas expectativas

Lo cierto es que la maquinaria estatal sigue haciendo ruido, y si no se toma el toro por donde sea, no habrá probabilidades que lo público supere apenas la expectativa de los pagos de sueldos. Una aspiración bastante pobre política y administrativamente hablando para la cuarta provincia exportadora del país.

Con los sueldos de diciembre y el medio aguinaldo impago, hoy Arcioni pediría otro auxilio a la Casa Rosada para regularizar estos compromisos.

Este clima de incertidumbre, que tiene como telón de fondo la continuidad del pago escalonado de haberes, ya encendió las alarmas de los gremios, que hoy mismo comenzarían varias medidas de fuerza.

El lastre de la deuda

En enero, además de la urgencia de aguinaldo, hay un vencimiento por 17 millones de dólares de la deuda externa chubutense, que deja a la cola de las prioridades a los salarios y otros derechos de los empleados públicos. Y si el primer paso es lograr pagar los sueldos y aguinaldos, la segunda apuesta de los equipos económicos de Arcioni es refinanciar la deuda externa de Chubut, que este año le insume vencimientos por $14.000 millones. Este monto de vencimientos equivale hoy a casi tres masas salariales. Sin embargo, esa negociación ya no llegaría a tiempo para evitar el primer vencimiento del año, con algo más de 17 millones de dólares previstos para este mes en el calendario de obligaciones. De ese total, 4,4 millones de dólares corresponden a los últimos tramos del fideicomiso financiero (deuda contraída en 2010) y otros 12,6 millones se deben a intereses del Bocade (deuda de 2016).

Siempre en desventaja

Mientras la provincia sigue teniendo que ir a golpearle la puerta a la Nación, cada vez con menores condiciones de dignidad, el Gobierno nacional desplegó toda su estrategia negociadora y cambió figuritas antes de finalizar el año, frenando la baja de Ingresos Brutos como pedían las provincias y, a cambio, obtener el quórum para tratar la ley de emergencia y el congelamiento de los juicios contra el Estado nacional.

Al firmarse la adenda del Pacto Fiscal, quedó conformado el acuerdo alcanzado entre Nación y provincias, a la par que la mayoría de los fiscales provinciales se anoticiaron por los gobernadores de frenar unas 20 demandas que la Corte Suprema tiene que definir entre la feria judicial y los primeros tres meses de 2020, momento en el que el Gobierno se quiere concentrar en resolver la renegociación de la deuda y no quiere sumar “ruido” interno.

Mientras negociaba con las provincias cuánto perdían y ganaban en el combo de suba de retenciones y congelamiento del sendero de baja del impuesto a los Ingresos Brutos, la Casa Rosada puso otras condiciones sobre la mesa: frenar las demandas contra la Nación, tanto las existentes como las futuras.

El Pacto Fiscal había “limpiado” de demandas provinciales al Estado nacional. Sin embargo, las últimas medidas del gobierno de Macri generaron una serie de demandas en la Corte Suprema por algo más de $300.000 millones.

Cada vez que suben las retenciones, las provincias se quejan porque pierden ingresos por cobrar menos impuesto a las Ganancias y los productores reclaman por una decisión que es de la Nación

En principio el pedido apuntó a un grupo de 15 provincias que demandaron al Estado nacional por las decisiones que tomó Macri al rebajar el IVA a los productos de la canasta básica, a la pérdida de las regalías y al fin del Fondo Sojero. Y entonces entre diciembre y febrero se deberían resolver las demandas contra el Estado nacional que ahora las provincias procurarán “congelar”. ¿Qué hará Chubut al respecto si Nación sigue resistiendo la ayuda y ninguneando la provincia? Poco y nada se sabe porque como es característica del ´reino´ de Rawson, la casta política se arroga las decisiones públicas en un selecto ámbito privado. Mientras, la superestructura nacional consiguió una especie de reperfilamiento de los juicios sin tener que ir a pedir plazos a la Corte. “Es preferible estar en deuda con los gobernadores que con los jueces”, explicó un conocedor de los pasillos de la Casa Rosada. El interrogante es que negoció Chubut a cambio de resignar otra vez sus reclamos legales, y si hoy atenderán a Arcioni y las urgencias para pago de salarios. Habrá que ver…