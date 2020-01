EN EL HOSPITAL ADVIERTEN INCUMPLIMIENTOS EN PARITARIAS Y AGUINALDO

Como habían anticipado días atrás, estatales nucleados en la administración provincial y que cumplen tareas en el Hospital de Puerto Madryn y los CAPS, realizaron una “panfleteada” en la Plaza San Martín, con el objetivo de visibilizar el reclamo dentro de la comunidad.

Asimismo, advirtieron la serie de deudas que el Gobierno Provincial mantiene con los trabajadores sanitarios, que comprenden paritarias del año pasado e incrementos salariales desde julio hasta enero, lo que resultaría en un 33 por ciento de aumento no acreditado, que se suma al 53,8 por ciento de inflación con el que culminó el año 2019.

“Nosotros vamos a seguir en la lucha, no nos van a desgastar, pero sí sabemos que abusan de los empleados de Salud porque saben que el Hospital va a seguir trabajando igual”, reconocieron desde el grupo de trabajadores de la Salud, que suelen turnarse para manifestarse, dado que al tratarse de un servicio esencial, la Guardia y otras dependencias del nosocomio local y los Centros de Atención Primaria de la Salud, deben seguir en funcionamiento.

“Nos deben el 33 por ciento”

Al respecto, uno de los trabajadores y referentes de ATE, Ignacio Quizamas, comentó que “tal como lo organizamos el viernes pasado, este lunes y martes estuvimos en la plaza visibilizando el conflicto e informando a la gente que este gobierno nos está debiendo la cláusula gatillo, además de no haber cumplido el Acta Paritaria de 2019” y precisó que “hablamos de alrededor del 33 por ciento de aumento al básico que nos debe a cada trabajador;”.

Además, anticipó que el miércoles “estaremos en la ruta; será el día diez de corte en lo que va del año, aunque será un corte simbólico ya que realizaremos una ‘panfleteada’ y buscaremos dialogar con la gente para que conozca esta problemática que tenemos”.

El salario, licuado

La pérdida de poder adquisitivo de los estatales es contundente: teniendo en cuenta que no perciben un total de 33 por ciento desde el año pasado, a ello se suma la inflación determinada para el 2019, que se ubicó en el orden del 53,8 por ciento, totalizando casi un 87 por ciento de pérdida de capacidad sobre los salarios.

“A esto hay que sumarle que nos han pagado mal el aguinaldo, todavía no hemos cobrado el mes de diciembre; la gente, cuando pasa, piensa que nos están pagando, pero no es cierto”, refirió Quizamas, advirtiendo que “nosotros vamos a seguir en la lucha, no nos van a desgastar, pero sí sabemos que abusan de los empleados de Salud porque saben que el Hospital va a seguir trabajando igual”.

Paro “activo”

En tal sentido, Quizamas explicó que “a pesar de haber paro, alerta, movilización y retención de servicios, el Hospital sigue abierto; nosotros siempre planteamos esta diferencia”, manifestó, teniendo en cuenta que, en el caso de los docentes y auxiliares, al no dictar clases, dicho escenario se visibiliza casi de manera automática, lo que no ocurre con el sector de Salud.

“Tenemos que mantener abierto el Hospital ya que se trata de un servicio esencial, nosotros eso lo sabemos y conocemos nuestra responsabilidad; por eso solemos ser pocos los que estamos en las manifestaciones, ya que el resto de nuestros compañeros está trabajando”, indicó.

Otros reclamos persisten

A pesar de que la problemática parecería estar puntualizada en la cuestión salarial, otros aspectos del servicio de Salud persisten en los pedidos de los estatales al Gobierno Provincial: “El reclamo grande que estamos haciendo es salarial. En relación a otras cuestiones como las ‘altas por bajas’ y los pases a planta, nosotros, con el actual ministro (Fabián) Puratich y con el anterior (Adrián) Pizzi, lo veníamos solucionando muy bien. En el Hospital de Madryn, alrededor de 200 mensualizados de la Guardia ya están en planta, algunos se mantienen contratados y ya se habló con el Gobierno de que, por intermedio de un decreto del cual la Legislatura ya está al tanto, se irían dando las altas por bajas”, explicó el referente gremial

“Nos deben un básico y medio”

Por último, Quizamas manifestó que “hay diálogo y no tenemos problema en este sentido. Pero lo que estamos reclamando es netamente el tema salarial. Nos están debiendo los aumentos de julio, octubre y enero, es un 33 por ciento acumulado que va al básico. Para que se entienda, adeuda incrementos de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero. Para la categoría más baja, eso significa en plata, al básico, alrededor de 34 mil pesos de salario mensual, mientras que hoy, el básico de una categoría inicial es de 23 mil pesos. O sea que nos están debiendo, prácticamente, un básico y medio”.