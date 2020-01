LO HIZO A TRAVÉS DE UN ESCRITO QUE FUE LEÍDO ANTE MANIFESTANTES QUE SE CONCENTRARON EN EL MUNICIPIO

Este lunes por la tarde volvieron a movilizarse los vecinos de Trelew en defensa de la ley 5.001 y rechazando la minería. A través de una nota, el intendente local, Adrián Maderna, se posicionó contra el extractivismo minero y rechazó cualquier intento de modificación de la ley 5.001.

Quienes recibieron a los vecinos y transmitieron la respuesta fueron los Secretarios de Planificación, Obras y Servicios Públicos y de Desarrollo Social, Sebastián De la Vallina y Héctor Castillo respectivamente. Los mismos, luego, se sumaron a una nueva marcha realizada por las calles del Pueblo de Luis.

Tras la lectura del documento, vecinos pidieron que haya un pronunciamiento por parte del Concejo Deliberante sobre la megaminería.

El documento leído y firmado por el Intendente de Trelew: “Por medio de la presente me dirijo al pueblo de Trelew expresando mi rechazo rotundo a cualquier proyecto vinculado a la megaminería que contamine el medio ambiente”.

“Sin demagogia y ningún tipo de oportunismo quiero decir que es totalmente necesario defender el recurso del agua, el respeto por la vida y el cuidado de la salud. Impulsando diferentes proyectos productivos que no pongan en peligro al medio ambiente”, añade el pronunciamiento oficial.

“Asimismo es importante dejar en claro mi pronunciamiento, de que no avalo y rechazo la modificación de la Ley Provincial 5001. Por último, cabe señalar que desde mi lugar, y como marcan mis convicciones, siempre tuve la vocación de escuchar a la ciudadanía en general y me manifesté en diferentes medios de comunicación proponiendo un debate abierto en donde cada persona pueda expresarse en libertad sin ningún tipo de condicionamiento”, agrega Maderna.

“Dicho debate fue dado durante muchos días por una inmensa cantidad de ciudadanos en la calle, en asambleas públicas y en diferentes espacios de diálogo abierto. El resultado obtenido en este proceso de debate público es el No rotundo por parte de la gran mayoría del pueblo de Trelew, y desde mi lugar, con la responsabilidad que me compete, nunca tomaría una decisión contraria a la de mi comunidad. Desde ya, me despido con la tranquilidad de haber escuchado a mis vecinos durante este último tiempo y con un posicionamiento claro sin dejar lugar a cualquier tipo de ambigüedad”, concluye.

Tras la lectura, el secretario Castillo agregó que “llegamos por el pueblo y llevamos una contestación a un pedido que hizo la gente”, señalando que tras las distintas movilizaciones de las últimas semanas “ameritaba una contestación, la cual entregamos en mano y acompañamos”.

Sostuvo que hubo un debate interno y la postura “es estar de lado de la gente. El Intendente no se va a poner en contra del pueblo”, sostuvo Castillo.

Remarcó que “la misma gente está reclamando la postura de los funcionarios –lo cual ha generado- esta ola de pronunciamiento que se han dado. La población está pidiendo que nos manifestemos”.

Asimismo, la concejal local del Partido X Trelew, Mariela Flores Torres, destacó “el pronunciamiento del Intendente, a tono con otros pronunciamientos”.

Expresó que “ojala esto se traduzca en hechos concretos en el Legislativo local”, subrayando que la cuestión sobre la megaminería, en el Concejo Deliberante “no se toca”.

Recordó que “hubo un proyecto de ordenanza propuesto en la campaña para que el pueblo no sea de servicio mineros –pero el proyecto- se archivó”. Ante este nuevo panorama, la edil transmitió que “esperemos que este año se trate sin esperar ordinarias –y- esperamos que salga por unanimidad”.