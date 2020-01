EVITARÁ QUE LOS AUTOMOVILISTAS DEBAN REALIZAR EL TRÁMITE EN TRELEW

Desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), su titular Leonardo Das Neves confirmó que ya se avanzó en la licitación para que en Puerto Madryn pueda instalarse un taller que realice la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), así como también la Verificación Técnica Vehicular (VTV), para la cual hoy es necesario trasladarse al ingreso a la localidad de Trelew, donde funciona la Planta Verificadora.

Asimismo, el funcionario dio cuenta de que, en el caso de Puerto Madryn, “la solución llegará en muy poco tiempo” y destacó que, así como quiere realizarse a nivel local, en Trelew “la verificación sirve para todo el país”.

Das Neves explicó que, si bien se trata de un taller que funcionará bajo la órbita municipal, la Agencia Provincial deberá realizar la supervisión regularmente, “teniendo en cuenta la potestad que nos ha dado la Agencia Nacional” sobre un tema mencionado en la Ley Nacional de Tránsito.

En proceso

Al respecto, el titular de la Agencia sostuvo en diálogo con LU17 que la iniciativa fue planteada el año pasado y resaltó que “el Vicegobernador (por Ricardo Sastre) tomó el toro por las astas y hay una licitación en marcha para un taller en Puerto Madryn”.

Asimismo, reconoció que la realización del VTV constituye “una problemática general en toda la provincia” y que, en el caso de Madryn “en particular, en muy poco tiempo lo tendrá solucionado”.

“Será realidad en poco tiempo”

Por otra parte, Das Neves señaló que “la ley lo dice de manera muy clara, el auto tiene que estar verificado, y cada distrito debe tener su plata de verificación, es decir, su taller de RTO (Revisión Técnica Obligatoria)” y confirmó que la iniciativa para que en la ciudad del Golfo se pueda contar con dicho servicio, en lugar de tener que trasladarse a Trelew como punto más cercano, “es algo que ya está en camino, en muy poco tiempo será en realidad; tengo entendido que ya está en proceso licitatorio”.

En el mismo sentido, precisó que “se trata de un tema municipal y, obviamente, tendrá la supervisión de la Agencia Provincial de Seguridad Vial por la potestad que la Agencia Nacional nos dio a nosotros con respecto a ello”.

Por ahora, en Trelew

El titular de la APSV explicó que “el problema más grande lo tiene la provincia de Buenos Aires, donde, por ejemplo, de parte del Consejo Federal (de Transporte) se sabe cuáles son las provincias que están en condiciones de dar el servicio real de Verificación Técnica y cuáles no; entonces, no se ha tenido mayores inconvenientes con Chubut”, aunque reconoció que “hay algún puesto policial que desconoce esta norma interna, donde alguna persona puede tener un inconveniente; por eso está la preocupación actual del intendente de solucionar este tema en muy poco tiempo”.

Actualmente, en Trelew funciona “una planta verificadora CRT (Certificado de Revisión Técnica), y como no hay una planta verificadora en Madryn que haga RTO, se puede verificar allí; se llaman ‘talleres interjurisdiccionales’, y generalmente se arman para transporte interjurisdiccional, es decir que sirve para todo el país en el caso de los autos que quieran realizar allí la verificación”.

Obligatorio, pero inaplicable

Actualmente, dentro del ejido provincial los automovilistas pueden circular sin la verificación técnica; no obstante, al salir de Chubut, contar con dicho certificado es de carácter obligatorio.

Según se indicó, a pesar de que contar con el RTO es obligatorio, la falta de centros que realicen dicha verificación en algunas localidades ha generado que la normativa nacional sea inaplicable en territorio chubutense, ya que una de las plantas verificadoras está en Trelew y la otra en Comodoro Rivadavia, algo similar a lo que ocurre en la vecina provincia de Río Negro.