EN RECHAZO AL AUMENTO DEL 51% EN EL VALOR DEL IMPUESTO

Monotributistas marcharán el jueves a la AFIP en rechazo al aumento del 51% en el valor del impuesto. Ailén Lucarelli, referente de la agrupación Monotributistas Organizados advirtió que de acuerdo con lo dispuesto por ley del gobierno anterior la escala mínima pasará a pagar desde este mes $1955 por una facturación mensual de $17000.

«Representamos al 49% de los trabajadores activos del país según el INDEC. No tenemos vacaciones pagas, aguinaldo, bono de fin de año, convenio colectivo de trabajo. Afrontar un aumento del 51% es inafrontable», reconoció Lucarelli.

«Además hay que pagar ingresos brutos y contador. Somos trabajadores en relación de dependencia encubiertos en muchos casos, un porcentaje también trabaja en el Estado», describió la organizadora.

Los impulsores de la marcha se proponen que el Gobierno conozca su situación y pueda aplicarse un plan de congelamiento de 180 días como ocurre con tarifas y boletos de colectivo.

Este aumento es un nuevo ahogo especialmente a los trabajadores precarizados por contrato, que figuran como monotributistas, en realidad están bajo relación de dependencia y no son reconocidos: trabajadores no registrados.

La precariedad laboral de las contrataciones está naturalizada y muy extendida en las patronales del sector privado y también para el estado, porque implica un ahorro extraordinario. Todos los gobiernos mantuvieron miles de contratados sin reconocerlos como empleados del estado, sin tomar medidas contra el trabajo no registrado, y las centrales sindicales hace rato se «olvidaron» de ellos. (Fuente: P/12)