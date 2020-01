CRITICÓ A ELICECHE Y RECOMENDÓ A YAUHAR “LLAMARSE A SILENCIO”

Lejos de buscar salidas pacíficas a los conflictos que se están viviendo actualmente en Chubut, el ministro de Seguridad de la Provincia, Federico Massoni, lanzó duras críticas y comentarios contra actores que están identificados con otros bloques políticos distintos al oficialismo.

Puntualmente, el actual funcionario apuntó contra Norberto Yauhar, ex ministro de Agricultura de Nación, y contra Carlos Eliceche, actual diputado provincial. Vale recordar que ambos habían cuestionado públicamente la iniciativa para crear una empresa provincial de pesca.

Yauhar había cuestionado que “el problema es que cuando se aplica este tipo de proyectos, pasa lo mismo que con Alpesca, los funcionarios terminan paseando por los pasillos de Tribunales”. Al respecto, la respuesta de Massoni fue dura y contundente: “Yauhar debería estar agradecido de que en su época no le tocó vivir este gran trabajo judicial”.

“La verdad que este señor Norberto Yauhar debería estar agradecido de que en su época, cuando cumplía funciones, no le tocó vivir el gran trabajo judicial que se llevó a cabo hace muy pocos meses y terminó con condenas de muchas personas. Si le hubiese tocado estar en esta época estaría en otra situación, creo”, cuestionó Massoni.

El ministro de Seguridad también le recomendó a Yauhar que “se llame al silencio” e insinuó que no está exento de responsabilidades por la crisis provincial. “Esto lleva un tiempo arreglarlo, y muchas veces esto está provocado por la época en que fue funcionario del gabinete Norberto Yauhar; así que yo que él me llamaría a silencio, seguiría con ese retiro que él consiguió después de ser empleado público, que ha tenido después un incremento patrimonial extraordinario”, enfatizó el titular de la cartera de Seguridad.

En sus últimas declaraciones esgrimidas en Casa de Gobierno contra el ex ministro de Agricultura de la Nación, dijo: “La verdad que tenga el tupé todavía de venir a decirnos a los chubtenses qué es lo que ocurre como si él fuera la persona indicada que tiene conocimiento y que se haya manejado con limpieza en su vida, la verdad que deja mucho que desear”.

En otro orden, Massoni se encargó de cuestionar también a Eliceche por sus cuestionamientos contra la creación de una empresa provincial de pesca. Puntualmente, el diputado provincial había dicho, en un tono irónico, que desde el Estado “no pudieron controlar a (Oscar) ‘Chito’ Alarcón, van a poder controlar a una empresa pesquera”.

La respuesta del ministro de Seguridad fue contundente y consideró que “Eliceche se equivoca con algo: ‘Chito’ Alarcón, les guste o no les guste, tiene condenas. No es que no se pudo investigar, nosotros transparentamos todo, no escondemos debajo de la alfombra”.

El titular de la cartera de Seguridad de Chubut le pidió tanto a Yauhar como a Eliceche que “se manejen con responsabilidad”. “En la política se cumplen funciones, no se viene a buscar trabajo, y nosotros tenemos muchos que viven bien de la cuestión política en vez de cumplir la función”, sostuvo.

Por último, Massoni dejó en claro que “el gobernador (Mariano) Arcioni está haciendo todo lo que está al alcance y todos sus funcionarios lo seguimos, como para que la provincia termine de depender de estar solictiándole permanentemente asistencia a Nación; que sigamos con esa impronta de solidaridad que siempre hemos tenido los chubutenses, pero que empecemos a vivir con lo nuestro”.