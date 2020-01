FÚTBOL FIN DE LA NOVELA

El ahora ex delantero de Guillermo Brown, Mateo Acosta, ha conocido resolución a su situación futbolística ayer por la mañana, al confirmarse su incorporación al Deportivo Madryn, para disputar la segunda rueda de la emporada 2019/2020.

El futbolista, tras su cruce con el entrenador de “La Banda”, Marcelo Broggi, analizó posibilidades de clubes como All Boys y Tigre, pero entre la dirigencia browniana y sus pares del “Aurinegro” acordaron su llegada al equipo que comanda Jorge Izquierdo.

El capitán cruzó de vereda

Finalmente, culminó la historia entre Guillermo Brown y Mateo Acosta: no se aguardará a recomponer la relación con el DT Marcelo Broggi, no se esperará ofertas de otras instituciones de la Primera Nacional porque el delantero, ha conocido su destino ayer, firmó como jugador del Club Social y Deportivo Madryn.

Hace una semana, al conocerse la baja de Acosta para integrar la delegación browniana que está jugando el Cuadrangular amistoso y que trabaja de pretemporada en Bariloche, rápidamente se movieron los hilos y fue ofrecido al “Aurinegro” por parte de su representante.

A la vez, se conocieron intereses de algunos clubes de Primera Nacional, como trascendieron las posibilidades de llegar a All Boys o Tigre; todo esto, mientras el futbolista seguía entrenándose en “la Banda” bajo las ordenes de Javier Rodas con el plantel de Liga del Valle.

Ante la negativa de la dirigencia browniana en ceder al futbolista a un equipo de la misma categoría, tomó fuerza la chance de ser parte del “Depo”; lo cual se concretó entre el miércoles y ayer jueves, cuando el delantero firmó la rescisión de su contrato con Guillermo Brown y acordó su llegada al conjunto “Aurinegro”.

Si bien el jugador no tenía entre sus planes bajar de categoría, tampoco analizaba sumarse al “Aurinegro”; sin embargo, el acuerdo se dio entre las dirigencias de las instituciones y el futbolista debe responder por ello. “No fue decisión mía”, contó.

El dato positivo para el jugador, será que podrá mantenerse cerca de su hija, radicada en Puerto Madryn; como asi también significa un refuerzo de gran jerarquía para el plantel “Aurinegro” que buscaba sumar peso en su ofensiva ante la salida de Jorge Piñero Da silva.

De esta forma, Mateo Acosta pasará al “Depo”, tras haber aportado 2 tantos en la primera rueda de la Temporada 2019/2020 de la Primera Nacional para Guillermo Brown, en lo que fue su tercer ciclo como atacante en “la Banda”. Su primer ciclo fue en la B Nacional 2016, continuó en la 2017/2018, para regresar tras una Temporada en Gimnasia de Mendoza 2018/2019, en la presente Primera Nacional 2019/2020.

El encontronazo con el DT

La tensa relación con el entrenador Marcelo Broggi, se potenció a fines del 2019, cuando en el segundo tiempo del juego ante Estudiantes de Caseros, el DT llamó a Acosta para ingresar al campo de juego y este se rehusó a hacerlo.

No pudieron recomponer su relación al reiniciar los trabajos de pretemporada este 2020, pese a que el delantero brindó su pedido de disculpas al coach del equipo, este decidió no tenerlo en cuenta como integrante de la delegación que trabaja en Bariloche entre pretemporada y partidos amistosos.

Acosta, mientras resolvía su situación y su futuro, se entrenó en el Estadio “Raúl Conti” bajo las órdenes del entrenador de Primera de Liga del Valle, Javier Rodas.

Mateo, ha sido esta primera parte de la Temporada, el capitán titular del equipo browniano (el segundo capitán es Emanuel Moreno) ; como respuesta a su dedicación dentro de la cancha y su identificación con la institución. Asimismo, durante sus tres ciclos con “La Banda”, ha cosechado el cariño de gran parte de los simpatizantes brownianos, algunos, tras su paso al “Depo” lo conservarán y otros, desconociendo la situación real, mostraron su fastidio.

En definitiva, “El Depo” concretó el refuerzo que necesitaba, un delantero; y ahora Brown, liberó un cupo que deberá ser suplido. ¿Llegará Gonzalo Urquijo al equipo browniano?.

No es el primer caso del paso al “clásico” rival



Esta no es la primera oportunidad en que un jugador de Guillermo Brown pasa de “la Banda” a su clásico rival, ya que se han registrado casos como los de los arqueros Sebastián Pereyra y Diego Luque, más atrás en el tiempo Mauricio Del Cero y Omar Ríos. También otros ex brownianos al “Depo” como ser Federico Velázquez o Fabio Giménez, o incluso del Deportivo Madryn a posteriormente Guillermo Brown, como sucedió con Cristian Girard.