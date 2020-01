EL RADICAL CARGÓ CONTRA EL OFICIALISMO POR LA RUPTURA DE LAS ALIANZAS POLÍTICAS

El diputado nacional chubutense Gustavo Menna dijo que “el oficialismo, tanto en el Ejecutivo como en la Legislatura, debe hacerse cargo de la crisis que generó, y dejar de defraudar a la gente”, al hacer un análisis de la complicada situación financiera, política e institucional que atraviesa Chubut.

En este marco, además, sostuvo que “nivel político es una irresponsabilidad total del oficialismo jugar a una interna hasta de una manera adolescente, con mensajes por redes sociales”.

Consultado sobre el panorama provincial afirmó, en principio, que “en lo económico no vamos a decir nada nuevo: en julio del año pasado quedó a la vista, después de las elecciones, que no solo no se pudo ordenar nada, sino que todos los meses se fue agravando la situación”.

Comparó con que “a nivel nacional, por la deuda se buscan consensos y se tiene un plan, que se puede cuestionar o no, pero se parte de acciones concretas”, en tanto que “el Gobierno Provincial no ha tenido nunca una acción concreta para superar el endeudamiento y el crecimiento exponencial del gasto público”.

Por el contrario, dijo, el Gobierno del Chubut “todos los meses lo que ha hecho fue acudir al endeudamiento de corto plazo, lo cual ha generado una bola de nieve y ha hecho que la situación se agrave”.

Menna consideró que “las alianzas, como dijo un comunicado del Comité Provincia de la UCR, no son solamente para ganar elecciones, sino que tienen que ser también para gobernar. Y no puede ser que esta alianza cruja a menos de un mes de haber empezado el Gobierno. Nadie se hace cargo del rol que debe tener el oficialismo, que implica tener propuestas, coordinarlas, ordenar el debate, asumir que tiene 16 diputados sobre 27 en la Legislatura”.

“Toda la responsabilidad de encausar esto -enfatizó- es del oficialismo. Pero lo único que ha demostrado es que se conformó una alianza sin compartir algún ideal, alguna política; que se llegó al poder sin un plan de Gobierno”.

Puso como ejemplo que “no puede ser que se aprueba una Ley de Presupuesto y, a las dos semanas, se está presentando un supuesto plan de Gobierno. La Ley de Presupuesto debería ser el plan de Gobierno”.

“No puede ser -agregó- que en la Ley de Presupuesto se partiera de una premisa de un déficit fiscal, para todo el año, de 12.000 millones de pesos. Y, a las dos semanas, el ministro de Economía, muy suelto de cuerpo, diga que el déficit va a ser de 37.000”.