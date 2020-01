DURAS CRÍTICAS AL PLAN DE AJUSTE DEL GOBIERNO DE ARCIONI

El diputado nacional de Juntos por el Cambio, Gustavo Menna, se refirió a las medidas adoptadas por el Gobierno del Chubut para afrontar la crisis financiera que atraviesa la Provincia. “Dieron aumentos para ganar elecciones. Chubut es la única Provincia que no puede pagar el aguinaldo en el plazo de Ley. Tiene un déficit descomunal producto de improvisar. No hay obra pública y la culpa siempre es de otros”, sostuvo.

En este sentido, señaló que “no se hacen cargo de que gobiernan hace 16 años. Echan las culpas a Macri que le devolvió a Provincia el 15% de coparticipación. Dieron aumentos para ganar elecciones. Hace dos semanas se querían aumentar los sueldos y ahora hacen demagogia con no cobrar”.

“Seis meses sin cobrar el sueldo no alcanzan para recuperar los 1.159 millones de dólares de endeudamiento que fueron a parar a cualquier lado, menos a las obras para las que se había emitido deuda”, dijo.

Asimismo, recordó que “gobernaron con u$s 500 millones por año de regalías. Renegociaron contratos. Endeudaron a Chubut. Es la única Provincia que no puede pagar el aguinaldo en el plazo de Ley. Tiene un déficit descomunal producto de improvisar. No hay obra pública y la culpa siempre es de otros”.

“Llegaron al Gobierno sin plan. Hace dos semanas se aprobó el Presupuesto a libro cerrado y ahora se tienen que tomar medidas que no tienen relación con ese Presupuesto. Tienen posturas cambiantes y contradictorias entre funcionarios sobre la minería”, destacó.

Finalmente, Menna concluyó que “no escuchamos que el Gobierno Provincial tenga alguna acción concreta para recuperar lo robado en las causas de corrupción que se ventilan en los tribunales. En definitiva, no hacen ninguna autocrítica sobre una situación calamitosa provocada por ellos mismos”.