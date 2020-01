JUBILADOS DE CHUBUT SE MANIFESTARON PREOCUPADOS POR EL PLAN DE AJUSTE DEL GOBIERNO PROVINCIAL

Además del gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, son varios los mandatarios provinciales que se acercaron durante las últimas semanas a la Casa Rosada para pedir un auxilio financiero. Como respuesta a esto, desde el Gobierno Nacional se comprometieron a regularizar las deudas que mantiene actualmente con 13 provincias que preservan regímenes previsionales propios para los jubilados y pensionados de sus administraciones, situación que alcanzaría a Chubut.

Esta semana se canceló un pasivo que Nación tenía con La Pampa, aunque en las próximas semanas puede haber novedades para los demás distritos. Puntualmente, el titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), Alejandro Vanoli, se comprometió a abonar los pasivos habidos para con el resto de las cajas provinciales que no adhirieron a la transferencia de competencias que el Congreso Nacional avaló en 1994, cuando Carlos Menem era presidente.

Específicamente, las cajas provinciales independientes pertenecen a las provincias de Chubut, Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Misiones, Neuquén, Santa Fe, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Al respecto, Vanoli manifestó que “con el resto de las cajas provinciales también nos estamos reuniendo para cancelar a la brevedad la deuda que viene previa a diciembre de 2019, a la vez que fijamos criterios objetivos y transparentes en lo que tiene que ver con el financiamiento de los déficits y con la armonización al sistema nacional”.

Chubut todavía no activa los reclamos

Los pormenores de la negociación con el resto de las provincias se comenzarán a delinear el próximo viernes durante una reunión convocada por el ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni, en el marco del primer encuentro del Consejo Federal del Trabajo.

Mientras Chubut se mantiene al margen hasta el momento, Juan Schiaretti, gobernador de Córdoba, estuvo esta semana en Casa Rosada para recordar que en 2019 inició un reclamo a la gestión del ex presidente Mauricio Macri por unos 2.300 millones de pesos. El mandatario de la provincia mediterránea comenzó en los últimos días a discutir con las autoridades de la Casa Rosada un esquema de pagos a favor de su provincia. Santa Fe, por su parte, reclamó unos 4.500 millones de pesos, lo que haría que el total de los reclamos de las provincias ascienda a unos 10.000 millones de pesos.

Saldan la deuda con La Pampa

Hasta el momento el distrito que más avanzó en esta temática es La Pampa, ya que esta semana se conoció que Nación dio el primer paso para cancelar las deudas por estos conceptos, pagándole a la provincia unos 726 millones de pesos.

Puntualmente, el presidente Alberto Fernández se reunión con Sergio Ziliotto, gobernador de La Pampa, y con Vanoli, quienes acordaron avanzar en la solución a la deuda previsional que la Casa Rosada mantiene con esa provincia desde 2009, cuando Néstor Kirchner era presidente.

Ese año, Carlos Verna, ex gobernador de dicha provincia, demandó al Estado nacional por no haber percibido un monto cercano a los 300 millones de pesos, correspondientes al 75% con el que la ANSeS contribuye al pago de haberes de los jubilados en este distrito, que por su propio régimen perciben el 82% móvil y aumentos a igual ritmo que el personal activo.

Ahora, Ziliotto anunció junto con Vanoli la firma de un convenio que “abre una instancia de diálogo sobre la deuda habida con la provincia entre 2009 y 2014”, y “dispara el pago del déficit 2017 por la caja previsional no transferida” por 726 millones de pesos. A cambio de este acuerdo, la provincia levantará la demanda presentada ante el Gobierno Nacional en la Justicia Federal.

El mandatario local destacó que su jurisdicción “fue la única que no había cobrado” y lo consideró “un castigo político” de la administración Macri, adelantando que el dinero recibido será destinado a un fideicomiso que invertirá en la construcción de viviendas sociales, siendo que la anterior gestión de la Casa Rosada había frenado los proyectos de hábitat.

Vanoli, por su parte, remarcó que este acuerdo suspende las ejecuciones que el fallo favorable a La Pampa puso contra las cuentas públicas nacionales. Según los cálculos, los compromisos superan los 4.000 millones de pesos.

Jubilados chubutenses, preocupados

En este contexto, vale destacar que el sábado pasado se llevó a cabo una reunión en Esquel que fue convocada por la Asociación de Jubilados, Retirados y Pensionados de Chubut (AJURPE), cuyos integrantes manifestaron una profunda preocupación por el paquete de medidas de ajuste anunciadas por el Gobierno Provincial.

En este encuentro estuvo presente Manuel Pagliaroni, presidente del bloque Juntos por el Cambio en la Legislatura de Chubut. Además, estuvieron varios diputados del bloque del Frente Patriótico: Carlos Mantegna, Rafael Williams, Mónica Saso, Belén Baskovc, Mario Mansilla y Adriana Casanova.

Los integrantes de esta entidad le manifestaron a los legisladores provinciales la incertidumbre que hay dentro de los pasivos por el congelamiento salarial que anunció Arcioni días atrás. También expresaron sus dudas respecto a los retiros voluntarios y el impacto que esto podría llegar a tener en la caja de jubilaciones del Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS). También hay una profunda preocupación dentro de la AJURPE por la deuda considerable que tiene desde hace un largo tiempo el Gobierno de Chubut con el organismo en cuestión.

Posible afectación a la caja

Al respecto, Pagliaroni adelantó que “conversamos mucho sobre el impacto de las medidas que anunció el Gobierno en el marco de lo que llamó Reforma Estructural del Estado, aunque todavía no conocemos, como diputados, formalmente los términos”.

El legislador también hizo hincapié con que entre los jubilados provinciales “hay una enorme preocupación acerca de si, con estas medidas, habrá una afectación a la caja”, ante lo cual “todos los presentes en la reunión nos manifestamos en favor de la protección de los jubilados”.

“Esperaremos a ver cuál es el proyecto que presente el Gobierno para saber el impacto que puede tener en el sector en particular”, sostuvo el presidente del bloque Juntos por el Cambio dentro de la Legislatura de Chubut.

Por último, tanto Pagliaroni como los diputados del Frente Patriótico presentes en la reunión del fin de semana se comprometieron a “hacer nuevas reuniones e incluso a trabajar para que el Instituto recupere los fondos, que serían más de 20.000 millones, de deuda del Gobierno Provincial al Instituto, tanto en concepto de aportes a la obra social SEROS como los correspondientes a las jubilaciones”.