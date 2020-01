MADERNA FUE RECIBIDO POR EL MINISTRO MEONI

El intendente Adrián Maderna, mantuvo una reunión con el Ministro de Transporte de la Nación, Mario Andrés Meoni, y el subsecretario del área, Gabriel Bermúdez, y se mostró esperanzado de que “en el corto plazo la ciudad de Trelew pueda disfrutar nuevamente de un servicio de transporte de excelencia como hemos sabido tener”.

“Nos vamos muy reconfortados, muy contentos, tras la reunión con el Ministro, porque pudimos expresarle toda la problemática que tenemos en materia de transporte. Y honestamente nos escuchó, se preocupó, y automáticamente dispuso que uno de sus funcionarios se ponga a trabajar para generar una propuesta para que la ciudad de Trelew pueda volver a tener el servicio que tuvo y dejemos este período de emergencia que no deseamos”, destacó Maderna.

“La verdad nos vamos muy contentos. Tuvimos una muy favorable recepción por parte del señor Ministro, Meoni. Se preocupó y se interesó realmente por saber la realidad del transporte en la ciudad de Trelew. Le planteamos las dificultades que hoy tiene el servicio, que honestamente se ha podido sostener en virtud de una emergencia que no deseamos, que no queremos”, aseveró el jefe comunal.

En el mismo sentido, valorizando las diferencias que se observan desde la llegada a la presidencia de Alberto Fernández al gobierno nacional, el intendente puntualizó: “Lamentablemente, la declaración de la emergencia era un mal necesario para intentar superar una crisis muy fuerte que padecía el transporte, merced a las nefastas políticas del Estado Nacional durante la gestión de Mauricio Macri. Pero hoy afortunadamente nos reciben en Nación. No hace falta estar golpeando puertas. Con solamente llamar, transmitir un problema o acercar propuestas, nos reciben y nos abren las puertas, algo que para nosotros es muy importante y que cambia muchísimo la relación del Estado Municipal con el Gobierno Nacional, a partir de la gestión del presidente Alberto Fernández”.

El titular del Ejecutivo Municipal de Trelew, destacó la actitud del Ministro, que está trabajando fuertemente, y ya muestra una clara intención por parte del Gobierno Nacional de ayudar al transporte provincial, al transporte municipal, y en ese esquema ya comenzaron a aparecer fondos del Estado Nacional para que los desequilibrios que existen en las provincias y los municipios, con motivo del transporte público, permitan darle sustentabilidad al mismo.

En ese concepto, el intendente aseguró que la semana que viene el Subsecretario de Transporte, Gabriel Bermúdez, recibirá al Secretario de Coordinación Gabinete y Gobierno del municipio, Eduardo Maza, para que en conjunto vean la forma de definir el apoyo que nuestra ciudad necesita. “Valoramos muchísimo el apoyo, el respaldo por parte del gobierno nacional, dado que otorgará a la ciudad la posibilidad de superar estos momentos de grandes dificultades que hoy tenemos”, explicó el mandatario.

De esta manera –concluyó Maderna- “ojalá en el corto plazo la ciudad de Trelew pueda disfrutar el servicio de transporte de excelencia como hemos sabido tener”.