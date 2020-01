DESDE LA CASA ROSADA CUESTIONARON EL INCREMENTO DE LA DEUDA PROVINCIAL

Cuando Alberto Fernández se impuso en las elecciones presidenciales, el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, afirmó que la llegada del Partido Justicialista a la Casa Rosada beneficiaría a la Provincia. No obstante, hasta el momento la relación entre el Estado Nacional y la Provincia ha sido, cautelosa, Desde Nación ya le hicieron algunas solicitudes al Gobierno de Chubut que implica medidas concretas de cara a paliar la crisis económica y financiera actual.

Puntualmente, desde el Ministerio de Economía de la Nación, conducido por Martín Guzmán, mantuvieron varias reuniones con el equipo del Poder Ejecutivo provincial, donde se le solicitó la diagramación de un plan que sea claro y eficaz, pero por sobre todas las cosas sustentable.

Esto no se ha logrado hasta el momento, ya que la administración de Arcioni está emitiendo letras y deuda para poder hacer frente a los salarios de los trabajadores de la Administración Pública. Esta circunstancia contradice un plan a largo plazo, que es lo que intentan concretar desde Nación.

Aguinaldo y salarios

Ante ese escenario, resulta importante recordar que Chubut recibió en los últimos días 500 millones de pesos, en concepto de adelantos de la Coparticipación Federal, pero la crisis sigue sin resolverse. De hecho, la semana pasada Oscar Antonena, ministro de Economía y Crédito Público de la Provincia, adelantó que aún no hay fecha cierta para salir del pago escalonado de haberes y todavía no hay soluciones palpables en el corto plazo, según las propias proyecciones del Poder Ejecutivo. Esto se debe, entre otras cosas, a la contundente masa salarial a la que tiene que hacer frente el Gobierno durante todos los meses, según argumentan desde Fontana 50.

Esta semana se prevé que Antonena deje en claro cuál va a ser el día en el que se depositará el medio aguinaldo para todos los empleados públicos chubutenses, algo que aún no ocurrió y podría concretarse esta semana. Además, en las próximas horas también se tendría que explicitar el cronograma del pago escalonado de haberes, que habitualmente comenzaba el primer viernes de cada mes, aunque enero fue la excepción.

Reunión con Nación

Como consecuencia de todos estos inconvenientes, autoridades provinciales, han mantenido reuniones en Buenos Aires con referentes del Poder Ejecutivo central. En este contexto, se prevé que hoy el mandatario chubutense viaje a Capital Federal para dialogar y buscar salidas con miembros de la Casa Rosada.

Desde Nación fueron contundentes y afirmaron que atenderán las inquietudes de la Provincia siempre y cuando se “muestren números claros y posibles de ser encauzados”. Esto se debe, entre otras cosas, a que buscan frenar el incremento de la deuda pública chubutense, que en los últimos meses ha pegado saltos contundentes.