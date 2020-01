DURA RESPUESTA DE LOS GREMIOS ESTATALES AL PAQUETE DE MEDIDAS ANUNCIADO POR ARCIONI

El plan de ajuste maquillado como ‘Reforma Estructural del Estado’ impulsado por el Gobierno de Chubut despertó un fuerte malestar en gran parte de los empleados públicos de los tres poderes. La Mesa de Unidad Sindical lanzó una severa advertencia a Mariano Arcioni anticipando que volverán a las calles y retomarán la lucha, rechazando el paquete de medidas y señalando los hechos que corrupción que estallaron en su primer mandato.

El nucleamiento que agrupa a casi todos los gremios estatales fijó posición pública sobre el congelamiento salarial por seis meses, al tiempo de anticipar que de no cumplirse con los compromisos asumidos en paritarias en 2019, el escenario de conflictividad social irá en aumento en los próximos meses.

Acusan a la administración Arcioni de “sistemáticas mentiras” y volvieron a reprochar los actos de “represión” a los que han sido sometidos los empleados del estado en diferentes manifestaciones.

En este momento, los hospitales de las principales ciudades de la provincia tienen los servicios restringidos por las retenciones de servicios del personal, y los docentes reiteran que en las condiciones actuales no iniciarán el ciclo lectivo a fines de febrero como está programado, mientras en las filas policiales sigue habiendo malestar por los reiterados incumplimientos de los acuerdos de mejoras salariales pautados, pero no concretados.

En este contexto, la MUS emitió un fuerte comunicado para referirse a las últimas iniciativas impulsadas por el gobernador Mariano Arcioni.

En primer lugar, el texto de dicha entidad sostuvo que “nuevamente asistimos a la muestra de la incapacidad de gestión y administración del gobierno de Mariano Arcioni y sus ministros: en conferencia de prensa y, sin ningún tipo de vergüenza ni pudor político, anunciaron un brutal ajuste a los trabajadores de Chubut”.

Dando batalla

“Lo venimos denunciando desde hace años, le venimos dando batalla a un gobierno que ha jugado con las economías familiares y los fondos y recursos provinciales, que ha construido un discurso público cuyo contenido fueron mentiras y acusaciones contra los trabajadores, en un completo e intencional desconocimiento de sus derechos. Los trabajadores de Chubut llevamos más de dos años discutiendo, peleando y reclamando el cumplimiento de los acuerdos paritarios que van desde lo salarial hasta condiciones dignas de trabajo. La respuesta de este gobierno ha sido mirar para otro lado, incumplir y recurrir a la represión”, continuó el texto de la Mesa de Unidad Sindical.

En la continuidad de su discurso, la entidad que nuclea a todos los gremios estatales de Chubut también consideró que “no conforme con esto, y sin saber cómo generar recursos necesarios, intentó instalar la idea de necesidad de la megaminería como una oportunidad económica y financiera. No pudo y no puede con el pueblo cuando el pueblo dice que ‘No es no’”.

A la calle y en lucha

Respecto a la postura que tendrán los gremios ante las iniciativas que proponga el Gobierno Provincial para intentar salir de la actual crisis económica y financiera, la Mesa de Unidad Sindical precisó que “los trabajadores vamos a apoyar un proyecto que esté a favor del desarrollo económico sustentable, que respete las economías regionales, que ponga la tecnología al servicio de la producción en una zona tan castigada como la meseta central, que ponga la economía al servicio de los chubutenses y no al servicio de los pocos que toman decisiones políticas en Chubut. Si la dirección política de este Gobierno va en el sentido opuesto, encontrará a los trabajadores en la calle, organizados y en lucha”.

“Sin una idea a favor de los trabajadores, este Gobierno anuncia un ajuste brutal con toda la parafernalia de la que hipócritamente dispone, pide ‘un gesto’ a los trabajadores y se atreve a cuestionar ‘la moral de los chubutenses’. Que sean los grupos económicos que explotan nuestras riquezas, que nunca dejan de ganar y cuyas ganancias no vuelven al pueblo, quienes tengan ese gesto. Es ahí donde debe ajustar el Gobierno. Somos una de las tres provincias más endeudadas del país, que informen al conjunto de los chubutenses el destino de ese dinero”, sostuvo la Mesa de Unidad Sindical.

Mensaje directo a Arcioni

Ya sobre el final, la entidad concluyó con sus últimas líneas con un mensaje dirigido al propio Arcioni: “Sepa, señor Gobernador, que los trabajadores no vamos a pagar el ajuste, ni la corrupción de la que su Gobierno ha sido parte. Vamos a insistir con la distribución de la riqueza y la defensa de nuestros derechos. Si quiere un gesto de los trabajadores, ése será la lucha, la unidad y la organización para la defensa de sus derechos”.

Con este comunicado la postura de los gremios que nuclean a los trabajadores de la Administración Pública de Chubut es más que clara y se mantiene en sintonía con los pronunciamientos elaborados durante esta semana por parte de las asociaciones sindicales que integran la Mesa de Unidad Sindical. Así, los empleados públicos seguirán en alerta y rechazando lo propuesto por el Gobierno de Chubut, que busca mejorar la situación económica y financiera que se está atravesando actualmente.

Peligra el inicio de clases

Como se mencionó anteriormente, ahora los gremios estarán en alerta sobre lo que pueda suceder, pero no descartan realizar medidas de fuerza, entre los que se podrían desarrollar paros, cortes de ruta y otras iniciativas. En tanto, existe una posibilidad sumamente concreta de que las clases en Chubut no comiencen durante los últimos días de febrero, tal como estaba previsto, teniendo en cuenta que la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh) habían reiterado que el Ciclo Lectivo 2020 no iba a arrancar hasta que estén saldadas todas las deudas por parte del Gobierno Provincial, algo que a esta altura parece casi utópico.