LA MEDIDA ALCANZA A MÁS DE 30 AGENCIAS DE VIAJES DE MADRYN Y EL VALLE

Luego de que fuera puesto en funcionamiento el recargo de un 30 por ciento para operaciones en dólares, también conocido como el “dólar turista”, desde la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT) realizaron distintas gestiones ante el Ministerio de Turismo de la Nación, con el objetivo de morigerar el impacto de dicho recargo y evitar que se vean afectadas la mayoría de las operaciones.

Se trata de una entidad que, en la ciudad de Puerto Madryn, reúne a unas 31 agencias de turismo de Puerto Madryn, Trelew y Rawson, a las que se suman aproximadamente 15 que no forman parte de la organización pero que operan bajo la misma normativa.

En este sentido, desde la Federación confirmaron que “de acuerdo a las reuniones mantenidas por nuestro presidente Gustavo Hani y al equipo de dirigentes y asesores de FAEVYT con distintos representantes y entes gubernamentales involucrados en la aplicación del Impuesto País, habiéndonos reunido en reiteradas ocasiones tanto con el ministro Matías Lammens como con otras autoridades del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, con los representantes de AFIP, entre otros entes y referentes involucrados, hemos logrado consensuar y avanzar en diferentes puntos en lo que hace a la aplicación de la ley sancionada, siempre con el único objetivo de dar respuesta concreta a las necesidades de nuestro sector”.

Fecha de corte

Dentro de las medidas acordadas, informaron que “las operaciones concertadas antes del 23 de diciembre no se encuentran alcanzadas” y que tampoco lo serán “los saldos impagos correspondientes a esas operaciones, en la medida que se hayan efectuado cobranzas con anterioridad al 23 de diciembre de 2019”.

Asimismo, precisaron que “sobre las operaciones concertadas a partir del 23 de diciembre de 2019 corresponderá aplicar la percepción del 30 por ciento” y que “se aplicará solo a las operaciones realizadas con residentes. No procederá en el caso de no residentes”.

Qué pasará con percepciones en dólares

Por otro lado, señalaron que “se aplicará exclusivamente sobre las cobranzas efectuadas en pesos cualquiera resulte el medio de pago” y que “no procederá cuando se cobre en moneda extranjera”, a la vez que “cuando se cobre en pesos y moneda extranjera se aplicará sobre la proporción cobrada en pesos”.

En la misma línea, explicaron que “corresponderá aplicarla sobre el importe neto de los servicios en el exterior (no computables Ley de IVA) incluidos en la operación pertinente” y que, cuando en la operación se incluyan servicios de transporte internacional, “el agente de viajes deberá cobrar la percepción discriminada en la factura o documento equivalente emitida por el transportador que es el responsable de esa percepción”.

Percepciones

En otro orden, detallaron que las percepciones realizadas por el agente de viajes “deberán ingresarse al fisco a través del SICORE”, añadiendo que “los plazos para su ingreso serán ampliados por AFIP”.

Sobre esto último, anticiparon que se informará próximamente los nuevos plazos “inmediatamente que se encuentren en nuestro conocimiento “.

También, en el caso de las operaciones en cuotas “se implementaría que la percepción se aplique en cada cuota”, metodología sobre la cual arrojarán mayores precisiones “cuando se encuentre en nuestro conocimiento”.

Avanzarán en más gestiones

Finalmente, expusieron que “por las percepciones no efectuadas o realizadas en defecto el adquirente deberá ingresarlas directamente al fisco” y que “por las percepciones efectuadas en exceso o en los casos que no corresponda, el agente de percepción deberá reintegrarla al adquirente; esta devolución podrá compensarla en el SICORE pertinente con las percepciones efectuadas”.

A ello, sumaron que “continuaremos nuestras gestiones con el BCRA con el objeto de clarificar y flexibilizar la operatoria, con el apoyo del Ministerio de Deportes y Turismo y de AFIP en los aspectos que correspondan”, y que del mismo modo “proseguiremos interactuando con las empresas de transporte con el mismo objetivo de aclarar y flexibilizar lo posible”.

Representatividad gremial

En otro orden, deslizaron que “estaremos informando cualquier modificación que pueda producirse a la descripción efectuada en los once puntos anteriores ni bien se encuentren en nuestro conocimiento” y pusieron en valor que los acuerdos alcanzados “son el resultado de las negociaciones y gestiones que nuestra Federación llevó adelante con los distintos actores involucrados en la aplicación de la ley ‘Impuesto País’, gestiones que han dado como resultado respuestas concretas que llevan certeza a nuestro sector en un contexto complejo como el actual”, concluyendo que “una vez más, FAEVYT muestra su capacidad y representatividad gremial con hechos, no con palabras y trascendidos vacíos; nuestro compromiso es defender a las empresas de viajes y turismo argentinas y así lo hacemos con cada gestión que emprendemos”.