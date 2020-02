ADVIERTEN QUE VIALIDAD PROVINCIAL NO DA RESPUESTAS A LOS REITERADOS PEDIDOS

El mal estado de los caminos de Península Valdés volvió a situarse el principal reclamo de los operadores turísticos de Puerto Madryn, que advierten por su intransitabilidad y el potencial riesgo de accidentes viales. Advierten que Vialidad Provincial no da respuestas a los reiterados pedidos. Este sábado se concentrarán en el muelle Piedra Buena para visibilizar la protesta.

La situación no es nueva y, desde hace varios años, el pedido a Vialidad para la mejora de los mismos viene reiterándose; incluso, en febrero del año pasado, el ministro de Turismo de Chubut, Néstor García, deslizó como una posibilidad la pavimentación de algunos tramos, una solución planteada a largo plazo y que comprendería aproximadamente 400 kilómetros de ripio, lo cual finalmente no se concretó.

Ahora, los operadores turísticos se concentrarán este sábado por la mañana en las inmediaciones del muelle Comandante Luis Piedra Buena, donde buscarán visibilizar su reclamo en busca de soluciones de parte de los organismos oficiales.

Sin solución a la vista

En este sentido, desde la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de Península Valdés, actualmente presidida por Leticia Benítez, precisaron que no hubo respuestas por parte de Vialidad Provincial a los numerosos pedidos realizados en el tiempo; incluso, se cursaron intimaciones pero tampoco hubo contestación.

El año pasado, cuando el estado de los caminos de la zona fue motivo de quejas y reclamos desde el mismo sector, se planteó la opción de traer áridos desde Puerto Madryn o Puerto Pirámides para nivelar los tramos, teniendo en cuenta que el Plan de Manejo de Península Valdés no permite extraerlos del propio área; pero ello tampoco terminó efectivizándose.

Varios meses de reclamos

Al respecto, desde la Asociación, que nuclea a varias decenas de agencias de turismo y viajes en la ciudad del Golfo, anticiparon que “nos vamos a reunir en el muelle Piedra Buena y de ahí vamos a hacer una marcha”, en la que utilizarían los medios de transporte de los operadores, recorriendo distintos sectores de la ciudad.

Asimismo, señalaron que “venimos hace varios meses haciendo los reclamos como corresponde, que es a través de la Administradora de Península Valdés y el Ministerio de Turismo de la Provincia, por el mal estado de los caminos”.

Deslindando responsabilidades

En la misma línea, precisaron que “hay una sola máquina trabajando y no da abasto”, advirtiendo que las notas cursadas a los organismos con competencia en el área “son innumerables; la última vez, hace 15 días, se envió una carta documento a la Administradora para que nos dieran una respuesta a la situación, de la cual no hemos recibido ninguna hasta el momento”.

También, explicaron que dicha intimación fue enviada a la Administradora “porque ellos son los que nos cobran el canon de ingreso al área; por eso le reclamamos para que sean los interlocutores con Vialidad Provincial; pero la realidad es que, el que se tiene que ocupar y estar presente dentro de los caminos, es Vialidad, que no lo está haciendo”, adelantando que “nos reuniremos con los abogados para determinar cuáles son los pasos a seguir”.

Cobro revertido

El deterioro de los caminos de la zona reviste, sin lugar a dudas, un serio riesgo para quienes transitan a bordo de automóviles y camionetas, en el marco de una zona que suele incrementar su caudal de visitantes durante la temporada estival, incrementando la posibilidad de accidentes.

Actualmente, la tarifa o “canon” que la Administradora cobra a las agencias de turismo es de 180, 150 o 120 pesos, dependiendo del móvil en el que se traslade a los pasajeros (más de 20 plazas, 6 a 20 plazas, hasta 5 plazas); inclusive, dicho arancel es extensivo a taxis, remises y vehículos de alquiler.

Cuánto cuesta ingresar

Sumado a ello, la tarifa para el ingreso de turistas y locales a la zona oscila entre los 130 pesos para residentes de la provincia de Chubut, 430 pesos para adultos de otras provincias del país, 220 pesos para jubilados y estudiantes, y 850 pesos para extranjeros mayores de edad.

Se debe abonar en efectivo, ya que el puesto ubicado en el ingreso a Península no dispone de posnet; en total, en 2019 ingresaron a Península unas 227.764 personas, de las cuales 82.213 fueron residentes provinciales, 105.503 nacionales y 40.248 extranjeros.