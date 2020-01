ENTREGARON DIPLOMAS A AGENTES QUE REALIZARON EL CURSO DE OPERADOR DE ESCUDO

El intendente de la ciudad, Gustavo Sastre, encabezó la entrega de certificados de aprobación del “1° y 2° Curso Operador de Escudo Policial”, que fue dictado por la División Guardia de Infantería de Puerto Madryn, dependiente de la Policía de la Provincia del Chubut. Allí incentivó a los agentes a seguir capacitándose y a continuar trabajando por el bien de la comunidad.

“Es una herramienta indispensable para la seguridad de la ciudadanía”, remarcó el comisario general y licenciado Claudio Fernández, titular de Institutos Policiales.

Asimismo, el jefe policial puso en relieve la formación de los agentes y el hecho de que, atentos a los distintos cambios en las estructuras sociales, el área académica se ha ido modernizando y hoy incluye otras áreas de aprendizaje como, por ejemplo, el lenguaje de señas.

Al respecto, Fernández explicó que “se hizo el cierre de un curso de capacitación para el uso de escudos, una herramienta indispensable para la prevención y protección de los ciudadanos” y mencionó que la formación “estuvo a cargo de personal de Infantería, entre otros”, destacando que “tenemos profesionales dentro de la fuerza, los cuales son agentes multiplicadores de ese conocimiento volcado al personal; sin duda, fue una capacitación intensiva y vamos a seguir este año, no solo en Puerto Madryn sino en las diferentes Unidades Regionales, ya que creemos que (el escudo) es una herramienta de trabajo que debe ser utilizada, por eso incorporaremos el taller dentro de la escuela de policías”.

Asimismo, Fernández recordó que “ya lo incorporamos el año anterior en la Escuela de Oficiales, por entonces a cargo del comisario (mayor Javier Guzmán), y actualmente el subcomisario Saavedra (de la Guardia de Infantería) viene haciendo un trabajo excelente y hay que destacarlo”, agregando que el escudo “es importante para la protección de todos; este tipo de herramienta se utiliza no solamente en manifestaciones sino en cualquier otro problema, para proteger a la ciudadanía, evitando muchas veces el uso de la fuerza que puede ser mayor, por eso ha sido un curso muy interesante”.

Por otro lado, explicó el jefe policial que el uso de los escudos “está establecido por un protocolo” y que “se forman grupos específicos dirigidos por un agente externo a los escudos, que es el que orienta e indica hacia qué lado ir, qué formación adoptar y demás” y recordó que “se ve la profesionalidad que hay”.

Consultado sobre el impacto de la crisis económica provincial, Fernández reconoció que “sin duda, todo afecta”, aunque aclaró que “lo que sucede es que la mayoría del personal que está llevando a cabo las capacitaciones, somos profesionales y no nos interesa cobrar extra; capacitamos porque nos interesa la fuerza, somos agentes multiplicadores del conocimiento, no queremos llevarnos a nuestra casa el título sino volcar ese conocimiento”.