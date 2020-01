Tras las declaraciones de Carlos Relly, que anticipó la intención de enviar a la Legislatura un proyecto para modificar la Ley 5.001, los pronunciamientos no tardaron en llegar. Para sorpresa de muchos, la diputada provincial Leila Lloyd Jones, tomó posición y dijo que el “madernismo” no apoyará el desarrollo minero en Chubut. “No es No! Los diputados José Giménez, Ángel Tirso Chiquichano y yo no votamos la Minería”, expresó la legisladora a través de las redes sociales, y su compañero de bloque Giménez la secundó con otro “No es no, por un futuro para todos”. ¿Qué opinará ahora Maderna?.