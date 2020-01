“DA MIEDO CÓMO ESTÁN ADMINISTRANDO EL ESTADO”, DISPARÓ EL LEGISLADOR

El presidente del bloque Juntos por el Cambio en la Legislatura, Manuel Pagliaroni, hizo una lectura crítica de las medidas anunciadas por el Gobierno del Chubut para intentar superar la profunda crisis en la que se encuentra la provincia. El legislador indicó que el gobernador Mariano Arcioni “no tiene que anunciar que se va a congelar el sueldo”, como lo hizo, sino que “tiene que anunciar cómo va a recuperar lo que se han robado”.

Dijo además que “la improvisación del Gobierno es notable” al mencionar que hace dos semanas, en la sesión extraordinaria del 27 de diciembre, se aprobaron leyes como el Presupuesto 2020, la Ley de Obligaciones Tributarias y la Ley de Emergencia que ahora se pretenden modificar con nuevos proyectos y otra convocatoria a extraordinaria.

En este sentido anticipó que, por pedido del Gobierno, el próximo lunes concurrirán funcionarios del Ejecutivo a la Legislatura para presentar el paquete de medidas anunciadas este miércoles.

Incertidumbre

“Hay una gran incertidumbre y preocupa la forma en la que el Gobierno encara esta situación”, dijo Pagliaroni en declaraciones a la FM 100.1 de Comodoro Rivadavia.

“Hace dos semanas se aprobó en la Legislatura, a libro cerrado, sin ningún tipo de debate y con muy pocos días para leerlos, el Presupuesto 2020, la Ley de Obligaciones Tributarias, modificaciones al Consenso Fiscal, e incluso al Código Fiscal Provincial, y la Ley de Emergencia. Ahora parece que a todas estas cuestiones las van a modificar. La verdad es que la improvisación del Gobierno es notable”, afirmó.

Recordó en este sentido que “el Presupuesto y la Ley de Obligaciones Tributarias son muy relevantes para el funcionamiento del Estado. Y las aprobaron a las apuradas. Desde el bloque de Juntos por el Cambio les manifestamos que esos proyectos debían ser enviados a Comisión y tratados, sobre todo, cuando el Gobierno Nacional tuviese más elementos para abordar estos temas en relación con las provincias”.

“Igualmente -continuó- el ministro de Economía insistió en que debían aprobarse rápidamente, lo cual habla de una absoluta improvisación. Porque dos semanas después, con una crisis que lleva años en la Provincia, no pueden venir a decir que van a aumentar alícuotas de Ingresos Brutos, que van a empezar a tributar algunas actividades que no lo hacían, que va a haber medidas de emergencia como el congelamiento de sueldos, cuando se aprobó la Ley de Emergencia hace dos semanas”.

“Además, hace dos semanas desde el Gobierno dijeron que el déficit para 2020 era de 11 mil millones de pesos; ahora dicen que será de 37 mil millones. Es difícil confiar en estos funcionarios”, agregó. “Honestamente -enfatizó- da miedo cómo están administrando el Estado”.

Responsabilidad

En este marco afirmó que “Chubut tiene muchísimos problemas que no son culpa de los Gobiernos nacionales ni de Macri ni de Fernández, sino que son pura y exclusiva responsabilidad del Gobierno de Arcioni, del Gobierno de Das Neves, del Gobierno de Buzzi”.

“Estos gobiernos -manifestó- incrementaron notablemente el gasto público, se endeudaron para pagar deudas y para hacer obras. Y no hicieron ni una cosa ni la otra”.

Pagliaroni agregó que “tienen que dar una explicación, y sobre todo Arcioni, de qué se hizo con el dinero del endeudamiento. Él llegó a la política y al Gobierno Provincial de la mano de Mario Das Neves. No puede desconocer lo que sucedía en ese Gobierno, como tampoco puede desconocer la enorme cantidad de causas de corrupción de las cuales no se ha recuperado un solo peso. Y el Gobierno no ha hecho ninguna iniciativa para recuperar lo que se han robado”.