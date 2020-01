EL DIPUTADO PROVINCIAL VOLVIÓ A CUESTIONAR AL GOBERNADOR ARCIONI

El presidente del bloque Juntos por el Cambio en la Legislatura del Chubut, Manuel Pagliaroni, dijo ayer que “antes que impulsar nuevos impuestos”, como los previstos en el paquete de medidas de ajuste difundido como Reforma Estructural del Estado, el Gobierno de la Provincia debiera cobrar los vigentes, y aquellos que tiene la posibilidad de hacerlo.

En este sentido, el diputado provincial puso como ejemplos de los tributos y aportes que no se cobran total o parcialmente por parte del Gobierno, al Fondo Ambiental Provincial (FAP) vinculado con la actividad pesquera; la energía eléctrica que provee el área de Servicios Públicos especialmente en la Comarca Andina; y los aportes de empleados del Banco del Chubut a la obra social SEROS para lo cual la Legislatura anterior aprobó una ley que el propio Gobierno de Mariano Arcioni vetó.

“El Gobierno, antes que impulsar nuevos impuestos, debiera cobrar los que no cobra, aunque tiene la posibilidad de hacerlo”, dijo Pagliaroni. Además, el legislador opositor agregó que “hay tres ejemplos muy claros de que el Gobierno no ha hecho las cosas bien en ese sentido”.

Fondo Ambiental Provincial

“El primero -especificó- tiene que ver con el cobro del Fondo Ambiental Provincial (FAP) que debe pagar el sector de la pesca”. Afirmó que “hasta ahora ha sido mínimo el cumplimiento, y hay más de 200 millones de pesos de deuda que el Gobierno Provincial no se ha esmerado en cobrar”.

La normativa del FAP, reglamentada en septiembre de 2018, prevé un arancel por cada cajón de langostino desembarcado en los puertos de provinciales.

Pagliaroni aseguró que el incumplimiento en el cobro de este tributo representa “claramente un perjuicio para las arcas de la Provincia y para los municipios que son receptores del 50% de ese fondo”.

“Pareciera que la actividad pesquera y los empresarios de la pesca son los que definen las políticas públicas del sector, cuando debiera ser el Gobierno el que aplique las normas que están vigentes y quien, además, haga todo lo posible para que el sector contribuya como corresponde”, añadió.

Servicios Públicos

Como segundo ejemplo mencionó el legislador “el servicio de energía eléctrica que se presta directamente desde Servicios Públicos, especialmente en la Comarca Andina, donde hace más de un año ningún usuario paga, por la desidia con la cual el Gobierno Provincial está manejando el tema, no encargándose de cobrarlo”.

Pagliaroni aclaró en este sentido: “No nos referimos solamente a vecinos que hacen un uso residencial del servicio eléctrico, sino también a comercios, a emprendimientos turísticos y hasta empresas que utilizan un servicio que pagan todos los habitantes de Chubut y que lamentablemente Servicios Públicos no cobra a quienes lo consumen”.

Aportes a la obra social

Por último, como tercer aporte incumplido, mencionó al relacionado “con una medida que tomó la Legislatura anterior que, luego de mucho debate, de años de discusión, aprobó una ley para que los empleados del Banco del Chubut contribuyan a la obra social provincial que está en pésimo estado. Y el Gobierno Provincial vetó la ley que se había aprobado”.

“Esto habla a las claras de que no se ha querido cobrar este tipo de tributos, y hoy intentan crear nuevos impuestos. Lo primero que deben hacer es cobrar los que están vigentes. Y haber sido coherentes con la política de cobro”, finalizó.