ADVIRTIÓ QUE REPERCUTIRÁ EN LA CIUDADANÍA POR LA FALTA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN Y LA SALUD

La secretaria general del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEyOM) de Puerto Madryn, Marcela Fanego, manifestó su preocupación por el paquete de medidas de ajuste anunciado por el Gobierno Provincial, calificando las mismas como “nefastas, como siempre” y criticando que “no tuvieron la delicadeza de informar a los gremios, que son los que representan a los distintos sectores”.

Asimismo, hizo referencia a la problemática del desempleo, y señaló que, si bien en términos generales el gremio de los municipales cobra en tiempo y forma, y ajustado a la negociación paritaria, “ocurre que la juventud no tiene trabajo y eso lo vemos en los hijos e hijas de nuestros afiliados, a los cuales ellos deben mantener, sumado a la inflación que ha golpeado los salarios”.

Por otro lado, entendió como un acierto la creación del Consejo Municipal de Lucha contra el Hambre y llamó a que “todos aportemos desde cada sector”, advirtiendo que la problemática “es una realidad que tenemos instalada”.

Poco empleo joven

Al respecto, Fanego resaltó que “es algo que tenemos que tratar de instalar todos, de apoyar; son medidas urgentes dentro de lo que se está tomando en el orden nacional y realmente necesitan el acompañamiento de todos los sectores” y agregó que “estamos contentos de formar parte y trataremos de aportar cada uno desde nuestro lugar; nosotros, que tenemos una institución gremial, sabemos perfectamente lo que es el desempleo, lo que es el hambre y esto es literal; somos un sector asalariado, pero tenemos los hijos de nuestros compañeros que no tienen trabajo, la juventud no tiene empleo, hay que empezar a trabajar en razón de esto, que es una realidad que tenemos instalada, y además de estar preocupados tenemos que ocuparnos”.

Inflación y familias desempleadas

Desde el ámbito gremial, la cercanía con los trabajadores expone una realidad que no está exenta de los avatares económicos nacionales con impacto local; no obstante, la titular del SEyOM destacó la estabilidad de los municipales durante los últimos años: “Nosotros, en Madryn, realmente no tenemos una realidad similar a la que está viviendo la provincia. Nuestro sector ha cobrado siempre en tiempo y en forma, han cumplido las pautas salariales que han comprometido en el transcurso del año, y no hemos tenido inconvenientes”, resaltó.

No obstante, planteó que “no podemos solamente quedarnos con este tema, estando medianamente bien; creo que hoy, un asalariado en el país, no está bien; la inflación ha golpeado los sueldos de todas las formas y ha afectado a cualquier asalariado”.

Por otro lado, Fanego sostuvo que “lo más grave que tenemos es la falta de empleo para los grupos familiares; nosotros tenemos un salario medianamente aceptable, pero nos encontramos con que el compañero también está manteniendo a la familia de su hijo, que no encuentra trabajo; de su hija, y también con la falta de oportunidades para la gente joven que se tiene que incorporar al mercado laboral” y opinó que “esto es algo que nos preocupa y muchísimo”.

Reunión con Arnaudo

La eventual suspensión de la obra social Seros también reviste una preocupación actual por parte de los municipales: “Estamos tratando de ver de qué manera podemos trabajar en esto, el jueves por la mañana tuvimos una reunión con el intendente Gustavo Sastre a raíz de los dichos y rumores, ya que queríamos ver qué hay de cierto en ello. Y vamos a tener una reunión con el directorio de Seros la semana que viene”, anticipó, sumando a ello que buscarán que no se suspendan los servicios.

“Es importantísimo el tema de la obra social, nosotros tenemos compañeros con afecciones muy delicadas, gente derivada en Buenos Aires con problemáticas sanitarias muy importantes, y no podemos permitirnos quedarnos sin obra social”, comentó.

“Son medidas nefastas”

Sobre las medidas de ajuste impulsadas por el Gobierno Provincial, la secretaria general del gremio de municipales las calificó de “nefastas, como siempre” y advirtió que “cada vez que tenemos que hablar de las medidas del Gobierno Provincial nos preocupa y muchísimo, no se entiende esta falta de consideración que tienen para salir a anunciar decisiones tan delicadas como lo son el corte de paritarias, y otras de carácter sumamente demagógicas porque nadie las cree y realmente no hacen la diferencia”.

Fanego reconoció que hay “improvisación” y “mucho desinterés para realmente solucionar esto; no se puede tener diálogo real con las partes interesadas, que son los gremios que están representando a los sectores”, en una clara alusión a lo que ocurrió con otros sindicatos como ATE, cuyas autoridades se enteraron del paquete de medidas a través de los medios de comunicación.

Salud, educación y administración pública

A su vez, Fanego expuso que “ni siquiera se tomaron la delicadeza de sentarse con los gremios para acordar estas medidas, fue una desconsideración y una falta de respeto absoluto por parte del Gobierno Provincial a todo el sector público, la verdad es que nos preocupa” y adelantó que, desde la Federación de Sindicatos de Municipales “no nos vemos afectados directamente, aunque sí indirectamente como cualquier ciudadano; no solamente con (la posible suspensión de) la obra social, sino por el hecho de que muchos chicos no van a ir a la escuela, mucha gente no va a acceder a la salud, la administración pública está delicada en todo su contexto; el año pasado no tuvimos administración y este año tampoco la tendremos, es algo grave en un contexto general, y nos va a afectar a todos”.