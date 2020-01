INTENTARÁ PERSUADIR AL GREMIO PARA QUE PUEDA TRATARSE EL PLAN DE REESTRUCTURACIÓN

Mientras las principales autoridades del Gobierno de Chubut están expresando sus fundamentos para la implementación del Plan de Reestructuración del Estado, el vicegobernador de la Provincia, Ricardo Sastre, anunció que en las próximas horas se reunirá con los representantes de la Asociación Provincial de Empleados Legislativos (APEL), con el objetivo de que los trabajadores levanten las medidas de fuerza y se pueda desarrollar en la Unicameral provincial la sesión extraordinaria prevista para la semana próxima.

No obstante, el ex intendente de Puerto Madryn reconoció que desde el Gobierno Provincial “no podemos imponer. Hay que ser respetuosos porque el empleador está en falta”. Asimismo, el presidente de la Legislatura indicó que “voy a conversar con el gremio, pero es una situación compleja porque no han cobrado sus sueldos y no tienen fecha de cobro”.

Reunión

Al hacer referencia específica a lo que se intentará lograr en esta cumbre, Sastre afirmó que buscará destrabar el conflicto y lograr que la sesión extraordinaria se realice en la Legislatura. Al respecto, dijo: “Es importante para el Ejecutivo para aprobar el paquete de medidas que necesitan. Hay que ser respetuoso de las situaciones que se dan”.

Cabe aclarar, igualmente, que en caso de que no se pueda llevar a cabo la sesión extraordinaria en la sede del Poder Legislativo, existe una resolución que autoriza a los diputados provinciales a realizar los debates parlamentarios en otro lugar, siempre y cuando exista una imposibilidad de fuerza mayor, como podría aplicarse en este caso.

“Hay que apelar al diálogo y hablar”, insistió el Vicegobernador, quien también consideró que “no pasa por una situación de prepotencia e imponerle a los trabajadores legislativos que vamos a sesionar bajo cualquier punto de vista”.

Sastre manifestó también que “la mía es una situación muy difícil y compleja porque algunos le ponen un condimento extra cuando uno habla de estas situaciones y que parecerían que uno no tiene ganas de hacer o realizar acciones que beneficien al ejecutivo. Nada más alejado de la realidad”.

Retención de servicios

En contrapartida, enfatizó que “el trabajador está en una retención de servicios o en un paro porque no ha cobrado el sueldo de diciembre y porque no tiene una fecha cierta de cuándo va a percibir los haberes. Hay que ser respetuosos, dialogar y acordar”.

En este contexto, Sastre adelantó que procurará que la dirigencia sindical y los trabajadores comprendan que “si hay un paquete de medidas para mejorar la situación económica y financiera de la Provincia, que terminará beneficiando al conjunto de los trabajadores, sería conveniente sesionar. No podemos imponer, hay que ser respetuoso porque el empleador está en falta y hay un trabajador que está reclamando. No hay que sumarle más problemas a los que ya existen”.