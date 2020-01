TRAS EL CONGELAMIENTO SALARIAL ANUNCIADO POR EL GOBIERNO

Semanas atrás la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh) había adelantado que en caso de que el Gobierno Provincial no salde todas las deudas con los docentes antes del 26 de febrero, el Ciclo Lectivo 2020 no comenzaría tal como está estipulado. Ahora, tras los anuncios del Poder Ejecutivo y su Reforma Estructural del Estado, se presentan más complicaciones para cancelar lo debido antes de la fecha antes mencionada.

Ante este nuevo incumplimiento, los docentes tienen definido no regresar las aulas en la última semana del mes próximo, replicando las medidas de fuerza que se desarrollaron durante buena parte del segundo semestre de 2019.

Particularmente, la relación con los docentes ha sido una de las más complicadas para el gobernador Mariano Arcioni, recordando que el enfrentamiento con los educadores de la Provincia hizo que desde el 1 de noviembre de 2017 hayan pasado ya cinco ministros de Educación. Actualmente, el encargado de la cartera es Andrés Meiszner, pero desde que Arcioni está a cargo del Ejecutivo estuvieron Gustavo Castán, Graciela Cigudosa, Leonardo De Bella y Paulo Cassutti.

Si bien desde el Gobierno de Chubut reconocen que están en deuda con los trabajadores de la educación, que actualmente alcanza a los meses de julio, agosto y una porción del incremento del mes de octubre, que asciende a unos 480 millones de pesos, saben que será prácticamente imposible cancelar estos montos antes del 26 de febrero.

Ahora, desde el Poder Ejecutivo provincial están a la espera de lo que pueda suceder con la paritaria nacional docente, para luego comenzar a dialogar y negociar con los gremios que nuclean a los docentes chubutenses. Para esto, según Meiszner, “tiene que haber entendimiento de ambas partes de que la Provincia está atravesando una situación muy difícil que no escapa a la situación nacional. La Provincia hoy no podría afrontar una cláusula gatillo con el nivel de inflación que hay”.

Vale remarcar también en este contexto que el 46% de la masa salarial de Chubut corresponde a Educación, mientras que actualmente se están destinando unos 430 millones de pesos mensuales para el pago de las horas cátedra.