DIRIGENTES SINDICALES SE REUNIERON CON EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA EN DIPUTADOS

El secretario General del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, Jorge Ávila, junto a su par de Petroleros Jerárquicos, José Llugdar y el exintendente de Comodoro Rivadavia, Carlos Linares; se reunieron con el diputado nacional y presidente de la Comisión Energía, Darío Martínez, a fin de analizar aspectos vinculados a la iniciativa del Ejecutivo Nacional de promover una Ley de Hidrocarburos que mejore las condiciones de la Industria.

Tras el encuentro, Ávila indicó que “se empieza a trazar una Ley, para empezar a ver cuál es el camino para salir de esta difícil situación. Veníamos planteando de hacer algo que proteja Vaca Muerta pero que nosotros seamos un anexo. Estamos de acuerdo con el esquema que se planteó hoy, de proteger las PyMEs”.

“Muchas de estas cosas las hemos discutido inclusive cuando nos sentamos con el propio presidente, Alberto Fernández. La Ley hay que crearla y las operadoras que también tienen su parte de compromiso en esto, deben tener la capacidad de invertir también fuera de Vaca Muerta”, añadió.

En ese marco, Ávila sostuvo que “lo que no debemos hacer, es volver a pagar los costos de una negociación. Los empresarios y el Gobierno deben saber que eso no lo pueden hacer los Trabajadores. Nos está pasando con YPF, que en Comodoro bajó cinco Equipos, entonces la baja de inversión se siente, por eso dependemos de esta Ley para que haya incentivos, para que pueda traer y mejorar la calidad de empleo en Chubut. Esta Ley deberá garantizarlo”.

“Debemos ir a la mesa del diálogo para buscar lo mejor para todos, y para eso debe haber coherencia”, afirmó Ávila.

Partícipes activos

El titular de Petroleros, destacó la importancia de ser partícipes activos en la gestación de la ley, “es lo mejor que nos puede pasar”, dijo al tiempo que agregó que “se debe discutir con responsabilidad al agregar cosas a la Ley, que queremos lograrla para ser nosotros el anexo para Vaca Muerta y poder abastecer al país”.

“Debe haber también un compromiso de las PyMEs. También entendemos que los cambios de Gobierno y de infraestructura, hacen que estas cosas pasen. Salir de eso significa que las PyMEs se independicen de ser rehén del Estado, deben empezar a autofinanciarse y ahí se verá cual es el empresario que entiende el mensaje y sea capaz de hacerlo, y cuál es el que quiera seguir protegido bajo el manto de la operadora”, analizó Ávila.

Por último, el dirigente expresó que “hay cosas por cambiar, modernizar y esta herramienta debe ser fundamental. Deberá haber préstamos para que las PyMEs puedan subsistir solas, y la que no lo logre será porque no ha entendido el mensaje que se está bajando del Gobierno nacional, que viene a apoyarlas, con quita de intereses, ayudarlas pero en algún momento sacar la cabeza y mostrar los dientes, créditos blandos pero en algún momento hay que sacar la cabeza y mostrar los dientes porque si no así no se puede seguir. Hay que pensar en un empresariado de verdad en Comodoro Rivadavia, eso ayudará un montón inclusive en la calidad de trabajo”, remarcó Jorge Ávila.