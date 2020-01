En un paso que amenaza con poner fin a la carrera del primer ministro que durante más tiempo ha gobernado en Israel, el fiscal general, Avichai Mandelblit, presentó este martes una petición de procesamiento por corrupción contra Benjamín Netanyahu ante un tribunal de Jerusalén. La decisión se produce pocas horas después de que el jefe del Gobierno hubiese renunciado a la inmunidad, ante la votación prevista este mismo martes en la Kneset (Asamblea legislativa) para retirarle la protección parlamentaria con el voto mayoritario toda la oposición.

El fiscal general Mandelblit, que fue nombrado por Netanyahu después de haber ejercido como asesor legal de su Gobierno, no ha vacilado en presentar ante el Tribunal del Distrito de Jerusalén el pliego de cargos que hizo público el pasado 21 de noviembre, en el que imputaba al primer ministro en tres casos de corrupción por soborno, fraude y abuso de poder. Este trámite legal pone en marcha el procesamiento penal de Netanyahu, quien sin embargo no está obligado a dimitir mientras no haya sentencia firme del Supremo en su contra, en un procedimiento que puede demorarse varios años antes de su eventual encarcelamiento. Para el líder del Likud las acusaciones de la fiscalía obedecieron a “un intento de golpe de Estado” para apearle del poder sin pasar por las urnas.