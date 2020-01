CHUBUT SOLICITARÁ QUE LA MEDIDA ALCANCE A LA LANA Y A LA CEREZA

En virtud de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) solicitó que los derechos de exportación no superen el 5% para las producciones de arroz, maní, legumbres, lácteos, algodón y cítricos, entre otras.

“Es importante que se definan como productos de las economías regionales a aquellas actividades agroindustriales que posean una alta incidencia en la economía de la región en la que se desempeñan y requieran la contratación de mano de obra intensiva”, expresó Eduardo Rodríguez, titular del sector representativo de las pymes agropecuarias de CAME.

Precisar qué producciones serán consideradas como tales resulta fundamental, si se tiene en cuenta que la entrada en vigencia del Decreto 37/2019 determinó que, en caso de no ser consideradas, mantendrían un derecho de exportación del 9%.

Es por eso que, mediante notas a los ministros de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, de Economía, Martín Guzmán y de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, desde CAME piden que se incluyan a las producciones como arroz, maní, legumbres, tabaco, lácteos, algodón, y cítricos, entre otras, para que las retenciones no superen el 5%.

Cabe destacar que el sector de Economías Regionales de CAME nuclea a más de 430 entidades de pequeños y medianos productores de todo el país de 32 complejos productivos quienes, además de padecer una asfixiante presión impositiva a nivel local también deben afrontar, en ciertos mercados internacionales, el pago de aranceles que atentan contra la competitividad de sus actividades.

Lana y cereza en Chubut

Esta situación no es ajena para la realidad provincial, teniendo en cuenta que con la implementación de este mecanismo el pago de retenciones para el sector lanero y cerecero se duplicó con el decreto del Presidente.

Como consecuencia de esto, desde el Gobierno de Chubut pidieron que la lana y la cereza sean consideradas como economías regionales, lo que provocaría que queden excluidas en forma automática de las retenciones, considerando el trato preferencial que tienen las mismas.

Para lograr este objetivo, representantes del Poder Ejecutivo de Chubut mantuvieron distinto tipo de reuniones con el ministro de Producción del a Nación, Matías Kulfas, aunque todavía no se concretó ningún acuerdo puntual.