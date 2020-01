DAMIÁN BISS CONFÍA EN EQUILIBRAR LAS CUENTAS DEL MUNICIPIO

Meses de desaceleración económica, inactividad ejecutiva y desanimo en la comunidad; un escenario desolador que culminó con una crisis política-institucional sin precedentes en Rawson. Una grieta que quedará en la retina de los más memoriosos, un hecho gravoso, de dimensiones, impuesto involuntariamente en la vasta historia capitalina.

Más allá de las adversidades, Rawson se dio una oportunidad que permite lícitamente el sistema republicano democrático que rige en el país: las elecciones. Octubre de 2019 marcó un quiebre político-institucional; la renovación de autoridades gubernamentales que imprimieron frescura a una ciudad que no traccionaba.

“Sentíamos –conocido el resultado electoral de octubre y ya avanzada la transición-, que había un entusiasmo generalizado en toda la ciudad; que si hacíamos las cosas bien el vecino se comprometería y acompañaría a sobrellevar esta situación: por fortuna, fue lo que ocurrió”, reflexionó el intendente capitalino, Damián Biss.

Con tesón, el pueblo de Rawson se revitalizó. Como si se tratase de un pacto social, de una tregua, la comunidad entendió que debía priorizar el interés colectivo por sobre las ideas individualistas. Incluso, las demás instituciones comprendieron que la mancomunión de esfuerzos permitiría un escenario esperanzador.

Junto a la Cooperativa Eléctrica, por ejemplo, el municipio reactivó un plan de obras que, independientemente del movimiento interno, despierta satisfacción en los vecinos. “La gente entiende que a través del pago de sus impuestos o servicios, el dinero se utiliza en proyectos de mejora para la ciudad. Y paulatinamente recupera la confianza en sus representantes o en aquellos que están al frente de entidades” con injerencia directa en la urbe, precisó Biss.

“Si la ciudad se une y nos ponemos a trabajar en equipo, cada uno con su responsabilidad y función, no me caben dudas que Rawson en muy poco tiempo terminará siendo la mejor ciudad de la provincia, porque además tiene el valor agregado de ser la capital”, aseguró el intendente, al destacar el trabajo coordinado con otras instituciones que operan en suelo rawsense.

Biss también valoró al “equipo de trabajo que me acompaña, que verdaderamente demostró aptitud frente a una verdadera prueba de fuego”.