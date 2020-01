SE ESTIRA EL PAGO ESCALONADO Y LOS ÚLTIMOS RANGOS TENDRÁN DOS MESES ADEUDADOS

Cuando el Gobierno Provincial anunció que los salarios de los empleados de la Administración Pública de Chubut se iban a comenzar a pagar de manera escalonada se dispuso tres rangos. Posteriormente, con la justificación de nuevas complicaciones de financiamiento, el Poder Ejecutivo dividió a la masa salarial en cuarto escalones. No obstante, ahora se hizo una nueva diferenciación, ya que se confirmó ayer que el tercer rango se subdividirá en dos partes.

Ya están cancelados los sueldos del primer rango (hasta 40.000 pesos) y del segundo (entre 40.001 y 65.000 pesos). Ahora lo que se hará es depositar hoy los sueldos que estén entre 65.001 y 85.000 pesos), siendo el primer tramo del tercer rango, mientras que quedará para los próximos días, aunque todavía no se conoce la fecha, la cancelación de los salarios para quienes cobren más de 85.000 pesos. De este total, integran el segundo tramo del tercer rango quienes perciban haberes de entre 85.001 y 150.000 pesos y están también los del cuarto rango (más de 150.000 pesos mensuales).

De esta manera, el Poder Ejecutivo confirmó una versión que se venía manejando desde hace varios días respecto a seguir fraccionando el depósito de los sueldos de los empleados públicos. No obstante, todavía no se confirmaron las fechas para la transferencia de los montos que aún se adeudan correspondientes a diciembre, que serán pagados en el transcurso del mes de febrero.

Lo que resta

Ahora el Gobierno baraja dos alternativas, cancelar la semana que viene los salarios del segundo tramo del tercer rango y dejar para más adelante el cuarto rango, o también existe la posibilidad de que la semana que viene se haga frente a la totalidad de la masa salarial de diciembre que aún se adeuda, aunque esto dependerá del dinero que tenga a disposición el Poder Ejecutivo. En ese sentido, vale destacar que entre lo que reste del tercer rango y la totalidad del cuarto quedarán por cancelar más de 1.000 millones de pesos.

Asimismo, si bien no hay fechas confirmadas ni un cronograma oficializado por el Ministerio de Economía y Crédito Público, a cargo de Oscar Antonena, como ocurría en los meses anteriores, se estima que las transferencias de la semana próxima se harían, como ya es habitual, el viernes, por lo que el dinero estaría disponible el próximo sábado 8 de febrero.

Como se mencionó anteriormente, existe la posibilidad de que en la misma semana se abone el mes de diciembre para quienes cobren más de 150.000 pesos. No obstante, si esto no ocurre y el Gobierno sigue haciendo las transferencias los días viernes, quienes estén en el cuarto rango de haberes de la Administración Pública cobrarán sus sueldos de diciembre recién el 15 de febrero. Para esa fecha ya no sólo estará ampliamente vencido el plazo legal para cancelar el salario de diciembre, sino que también ya se habrán sobrepasado las fechas previstas por la normativa vigente para pagar enero.

Tomar deuda como alternativa

En este contexto, y ante una asfixia considerable en los números que se manejan dentro del Poder Ejecutivo, desde el Gobierno Provincial no descartan volver a emitir deuda para poder hacer frente a los compromisos salariales. De hecho, desde la administración de Mariano Arcioni ya se solicitó una autorización al Banco Central de la República Argentina (BCRA) para colocar Letras en el mercado financiero.

De esta manera, la toma de deuda sigue presentándose como la única alternativa disponible para hacer frente al pago de sueldos. Si bien esto puede alivianar levemente la situación actual, se puede convertir en un dolor de cabeza para el futuro inmediato, recordando que la deuda pública de la Provincia es uno de los principales motivadores de la crisis económica y financiera actual, según confirman constantemente los propios representantes del Poder Ejecutivo de Chubut.

Precisiones oficiales

Puntualmente, el decreto publicado por el Gobierno Provincial en la víspera prevé en su artículo primero determinar “el rango de pago de los haberes de los empleados de la Administración Pública Central y Descentralizada, Poder Judicial, Poder Legislativo, Tribunal de Cuentas, Autofinanciadas, Sociedades del Estado, Servicio de Cuentas Especiales y todo otro ente en el cual el Estado Provincial tenga participación total o mayoritaria de capital o en la formación de las decisiones societarias, correspondientes al mes de diciembre de 2019, conforme el siguiente detalle: Rango 33: hasta 85.000 pesos , fecha de cancelación 31-01-2020”.

En tanto, en su artículo 2º, el decreto emitido por el Poder Ejecutivo establece que, a los fines de calcular el tope del rango, “se considerará el monto neto determinado por total de haberes con aportes más total de haberes sin aportes menos descuentos de Ley. Como descuentos de Ley deben considerarse los siguientes conceptos: jubilación, obra social SEROS, seguro de vida obligatorio, seguro de vida colectivo familiar, seguro de transplante SEROS e impuesto a las ganancias”.

Sin clases en el interior

El supervisor escolar de la Región 3 del Ministerio de Educación Marcelo Rodríguez informó que “es irregular” el inicio del ciclo lectivo en las escuelas del período especial en Chubut debido a la retención de servicios de los docentes.

De acuerdo al calendario escolar del Ministerio de Educación la semana pasada debieron haber comenzado las clases en las escuelas que tienen un receso mayor durante el invierno.

“De tres escuelas que tengo bajo supervisión, sólo hay actividad en una”, relató el supervisor, tras indicar que “también hay dificultades con el transporte y por eso los alumnos no pueden llegar a las escuelas”.

Es el caso de la Escuela 740 de Trevelin que no empezó las clases, al igual que la 25 de Lago Futalaufquen. “Sólo hay actividad escolar en la Escuela 97 de Las Pampas”, indicó el supervisor.

Los tres establecimientos son multimodal, es decir que se brindan los tres niveles educativos: inicial, primaria y secundaria.

El inicio de clases se adelanta todos los años en estas escuelas del interior provincial, “ya que durante el invierno y por las condiciones del tiempo tienen un receso más prolongado”, recordó Marcelo Rodríguez.

En tanto en la Escuela 717 de Cerro Radal el personal docente y auxiliar decidió aplicar una retención de servicios por el atraso salarial, según confirmó el director Nahuel Heinzle.

“Recibimos a los nuevos alumnos. Tuvimos dos días de clases y esta semana hubo retención”, explicó Heinzle en diálogo con Radio Chubut, tras indicar que la modalidad elegida por los maestros “es dar una semana clase y otra no”.

En la Escuela de Cerro Radal tampoco funciona el transporte lo que impide que los alumnos de Lago Puelo, El Hoyo y Epuyén puedan llegar al establecimiento que es de modalidad agraria.

“Tenemos una matrícula de 330 alumnos y una jornada completa que va desde las 8 de la mañana a las 4 de la tarde”, indicó el director de la escuela que tiene actividades en el aula y en el campo.

UPCN se sumó a la retención de servicios por los incumplimientos del Gobierno

En la jornada de ayer, la seccional de Chubut de la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN) anunció que se sumarán a las medidas de fuerza que realizan otras de las asociaciones sindicales que nuclean a los trabajadores de la Administración Pública provincial.

Puntualmente, el gremio en cuestión envió en la víspera un documento dirigido al gobernador Mariano Arcioni, en el que se le comunicó que permanecerán en “estado de retención de servicios en todo el ámbito del Poder Ejecutivo provincial”. Según afirmaron, esta postura se debe al incumplimiento de lo acordado en las negociaciones paritarias de 2018 y 2019, además del incumplimiento del pago de los sueldos en tiempo y forma.

Desde UPCN también catalogaron como “improvisados” a los anuncios de las medidas que busca impulsar el Gobierno de Chubut, ya que estas comunicaciones “no hacen más que incrementar la pérdida de credibilidad”. En este sentido, también apuntaron que desde el Poder Ejecutivo hay una “falta de interés” sobre lo que sucede con los trabajadores estatales de la Provincia.

Al tiempo que destacaron que esta postura seguirá vigente hasta que se regularicen todos los incumplimientos que se mencionaron anteriormente, calificaron que la administración de la economía de Chubut durante los últimos años ha sido “pésima”.