LA FECH ACUSA AL GOBIERNO DE ENTREGAR TICADEP A UN PUÑADO DE EMPRESAS Y RECONOCERLES INTERESES

Desde la Federación Empresaria Chubutense analizan realizar una presentación judicial para que el Gobierno cumpla de alguna manera con el pago de la deuda que mantiene con más de 600 PyMEs proveedoras del Estado Provincial. Asimismo, se conoció en las últimas horas que, comerciantes y pequeños empresarios accionarían de manera individual.

“En los próximos días se van a sumar más comerciantes, se viene una escalada de denuncias por mal desempeño en la función pública”, adelantó el presidente de la Cámara de Comercio de Rawson, Miguel Larrauri, que de este modo adhiere a la advertencia de su par de Trelew, Rubén Villagra, y las recientes declaraciones del presidente de la FECh, Pablo Tedesco.

El tiempo sigue pasando y los comerciantes ya han perdido la paciencia y semana tras semana observan que la respuesta no llega, “para colmo vemos esto en el Boletín Oficial de que algunas empresas sí han cobrado; entonces vemos que hay un manoseo importante y un desprecio por las Pymes”, sostuvo Larrauri, en clara alusión a la veintena de empresas que, según el Boletín Oficial, no solo cobraron los bonos Ticadep creados por ley para cubrir la deuda, sino que cobraron casi el doble sumando intereses, algo que a las PyMEs nunca se les reconoció.

Según indicó el presidente de la Cámara de Comercio de Rawson, están conversando la posibilidad de las demandas entre comerciantes y proveedores porque “algunos quieren seguir con esta lucha; son pequeños comerciantes y así como algunos se fundieron, otros ya no piensan en cobrar y otros van a ir a la Justicia”.

Las presentaciones en la Justicia no solo están orientadas al reclamo de la deuda, sino que en la mayoría de los casos se habla de avanzar con denuncias por mal cumplimiento de los deberes de funcionario público, “irían desde el Gobernador para abajo”, dijo Larrauri al remarcar que esto ha surgido de las conversaciones mantenidas con otros integrantes de la Federación, habida cuenta que hasta ahora “siempre apostamos al diálogo y se llegó a un límite”.

Claramente la situación alcanzó el máximo del hartazgo de los comerciantes cuando “comenzaron a ver pagos a determinadas empresas, incluso con el reconocimiento de intereses. Algunas son constructoras, aunque no quiero generalizar, que son las mismas que están en el banquillo de los acusados (por causas de corrupción). Entonces nos parece raro y vemos que hay una connivencia de algún sector del Gobierno con estas empresas, está más que claro”, señaló Larrauri.

Las PyMEs advierten que han sido estafadas porque en su momento aceptaron el pago de la deuda con los Ticadep, que tampoco cobraron, “llegó el momento de un compromiso serio, porque el bono todavía está incumplido con la gran mayoría, aunque algunos han cobrado y con creces”, indicó el titular de la Cámara de Comercio de Rawson e integrante de la FECh.