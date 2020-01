11:13 am

Esta semana aparecieron fotos de Rodolfo Barili con su novia en las playas de Cancún. El periodista intenta mantener el perfil bajo y resguardar su vida privada, es por eso que su pareja, la abogada Lara Piro, se limitó a hablar de su relación con los medios.

“Estamos muy bien y enamorados. Es una historia muy loca y considero que es una bendición de Dios, es un encuentro divino. Estamos muy bien, pero los dos tratamos de cuidar nuestra vida privada y a nuestros hijos”, aseguró la mujer que conoció al conductor de Telefe Noticias a través de amigos en común, según detalló Tomás Dente.

“Estamos saliendo”, sostuvo el periodista que también se manifestó a través de su cuenta personal de Instagram, red social en la que tiene casi 400 mil seguidores. «Ser feliz no es una tarea fácil, la construcción de la felicidad suele no serlo. A veces se busca incansablemente sin alcanzarse. Pero a veces llega inesperadamente como un milagro. Estoy viviendo ese momento maravilloso”, escribió el padre de Dante y Benicio, fruto de su relación anterior con su ex mujer, de quien se separó hace cuatro años.

Mientras Barili y Piro disfrutan de sus vacaciones en el Caribe, Cristina Pérez, amiga y compañera de Rodolfo en la conducción del noticiero de Telefe, se refirió al romance de la pareja. “Estoy muy feliz por ver a Rodolfo feliz, se lo merece mucho”, le dijo la periodista a Radio Mitre. «Está con una persona que lo ama y lo cuida como merece”, indicó sobre la abogada.

Cristina Pérez, que está en pareja con Marcos Yoel Freue -desconocido en la escena mediática- agregó que celebra que su compañero esté viviendo una relación: “Tenemos trabajos muy demandantes que a veces hacen más complejas aún las relaciones de pareja. Cuando se alinean los planetas hay que vivirlo con plenitud. No hay nada como estar enamorado”.

Atrás quedaron las versiones sobre una posible relación entre los conductores de Telefe Noticias. Se trata de una gran amistad que traspasó la pantalla por los años que compartieron al frente del ciclo y que generaron que algunos fanáticos de la pareja quisieran creer que había algo más.