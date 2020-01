HAY MÁS DE 4500 CASOS Y YA ESTÁ PRESENTE EN 13 PAÍSES

Mientras crece tanto la preocupación como la paranoia mundial, al día de hoy no te tiene conocimiento cierto sobre la procedencia del coronavirus, cómo se contagia con certeza, su periodo de incubación, así como si la neumonía es un síntoma o no.

Ya hay más de 4500 casos en China y está presente en otros 13 países. El riesgo de contagio se considera muy alto en la nación asiática y alto en el resto del mundo. El director de la Organización Mundial de la Salud se reunió este martes con el mandatario chino y enviará una misión de expertos internacionales.

Crecimiento exponencial

El coronavirus sigue extendiéndose rápidamente por China. Los casos confirmados han aumentado un 60% en 24 horas y ascienden ya a 4515. El número de muertos por el virus ha superado el centenar.

La Organización Mundial de la Salud aclaró que el nivel de riesgo se considera “muy alto” en China y “alto” a nivel regional e internacional. Fuera de China hay 45 casos en 13 países.

“Es definitivamente una emergencia. Es una emergencia en China. Por ahora son casos de viajeros chinos a países extranjeros ya sea porque viven allí o porque están visitando. No se está extendiendo ampliamente fuera de China, pero, una vez más, tenemos que estar preocupados en caso de que ocurra”, explicó el portavoz, Christian Luidmeier, ante periodistas en Ginebra

La OMS supervisa continuamente los acontecimientos y puede volver a convocar al Comité de Emergencia Internacional en muy poco tiempo, según sea necesario. Los miembros del comité están en espera y son informados regularmente de los desarrollos.

Aún se sabe muy poco del coronavirus

Queda mucho por entender sobre el 2019-nCoV. La fuente del brote y el grado en que se ha extendido en China aún no se conocen.

Si bien la comprensión actual de la enfermedad sigue siendo limitada, la mayoría de los casos informados hasta la fecha han sido más leves, y alrededor del 20% de los infectados son los que experimentan una enfermedad grave.

El portavoz de la OMS afirmó este martes que existe la posibilidad de que las personas asintomáticas también puedan ser infecciosas: “esto era algo que necesita ser examinado, ya que actualmente todavía era un desconocido”.

La neumonía se ha considerado inicialmente uno de los síntomas, pero actualmente no está claro si es posible estar infectado y no tener neumonía.

Según la Organización, monitorear de cerca a las personas y ponerlas en cuarentena en algunas situaciones podría ayudar a limitar la propagación del virus. La tasa de mortalidad aún es baja, pero debe tenerse en cuenta un período de incubación de hasta 14 días.

“Parecería que el coronavirus no era una enfermedad típicamente transmitida por el aire, sino que se transmite a través de gotas de tos o estornudos. Los que tosen o estornudan no deben hacerlo a la intemperie, sino que deben usar un pañuelo y cubrirse la nariz y la boca” dijo Luidmeier.

Las medidas normales de autoprotección continúan siendo el mejor enfoque posible, ya que el virus se comporta como una gripe. Parece que la mayoría de los casos todavía están conectados al contacto directo, ya sea dentro de familias cercanas o trabajadores de salud que tratan con pacientes infectados.

Tanto la OMS como China señalaron que la cantidad de casos reportados, incluidos aquellos fuera de China, es profundamente preocupante. Se necesita con urgencia una mejor comprensión de la transmisibilidad y la gravedad del virus para guiar a otros países sobre las medidas de respuesta adecuadas. Por el momento, la OMS no tiene una posición definitiva sobre si está recomendando evacuaciones de las regiones infectadas.

Por otro lado, Alemania ha confirmado un primer caso de contagio de coronavirus en su territorio, según informó el Ministerio regional de Sanidad de Baviera. El paciente no había viajado a China, pero tuvo contacto con una colega procedente de dicho país. Japón también ha confirmado un contagio a una persona que no estuvo en China.

Expertos internacionales de camino a China

El director general de la OMS, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, se reunió este martes con el presidente Xi Jinping de la República Popular de China en Beijing. Ambos compartieron la información más reciente sobre el nuevo brote de coronavirus 2019 (2019-nCoV) y reiteraron su compromiso de controlarlo.

La Comisión Nacional de Salud presentó las fuertes capacidades y recursos de salud pública del país para responder y controlar los brotes de enfermedades respiratorias. Los debates se centraron en la colaboración continua sobre medidas de contención en Wuhan, medidas de salud pública en otras ciudades y provincias, realizar estudios adicionales sobre la gravedad y la transmisibilidad del virus, continuar compartiendo datos y que China comparta material biológico con la OMS.

Estas medidas avanzarán la comprensión científica del virus y contribuirán al desarrollo de contramedidas médicas, como vacunas y tratamientos.

Las dos partes acordaron que la OMS enviará expertos internacionales para visitar China lo antes posible para trabajar con sus contrapartes chinas para aumentar la comprensión del brote y guiar los esfuerzos de respuesta global.

«Detener la propagación de este virus tanto en China como a nivel mundial es la máxima prioridad de la Organización Mundial de la Salud. Apreciamos la seriedad con la que China está tomando este brote, especialmente el compromiso del liderazgo superior y la transparencia que han demostrado, incluido el intercambio de datos y la secuencia genética del virus. La OMS está trabajando estrechamente con el Gobierno en medidas para comprender el virus y limitar la transmisión. La OMS seguirá trabajando codo a codo con China y todos los demás países para proteger la salud y mantener a las personas seguras”, aseguró Tedros.

Alerta en Latinoamérica

Por su parte, los países de Latinoamérica están en alerta y han reforzado los controles sanitarios, siendo los de mayor riesgo los que tienen vuelos desde China, como ser México, Panamá y Perú, aunque no en todos los casos sean conexiones directas.

Y al menos 12 argentinos están en cuarentena en la ciudad china de Wuhan, donde se originó la epidemia del nuevo coronavirus infeccioso denominado provisoriamente como 2019-nCoV. Aunque en nuestro país no han sido reportados casos sospechosos. Pero, como en el resto del mundo, están siendo implementadas las medidas de prevención que implican que «cualquier paciente con fiebre que llegue de China o países con circulación del virus deberían ser evaluados por personal médico y puesto en aislamiento respiratorio», indicaron las autoridades.

Por otro lado, se recomienda limitar al máximo los viajes a China y particularmente a la zona donde la enfermedad surgió hace algunas semanas, y que ya ha causado miles de infectados y más de 100 muertes. En Uruguay, el Ministerio de Salud Pública (MSP) exhortó a la población a no viajar a países asiáticos, principalmente China. El subsecretario del MSP hizo esta recomendación públicamente y señaló que quienes lleguen a Uruguay procedentes de China o de países cercanos deben consultar con sus centros de salud, a modo de prevención.

México analizó y descartó siete casos de presunta infección por coronavirus 2019 en las últimas semanas. Cuatro pacientes en Perú están en las últimas etapas de análisis -entre ellos tres ciudadanos chinos procedentes de Wuhan- luego de haber cursado síntomas similares a los de la enfermedad.

En Ecuador, un caso en Guayaquil está bajo estudio de las autoridades de salud -un ciudadano chino de 49 años- mientras que en Brasil ya han sido seis los casos estudiados y descartados.

El aeropuerto Tocumen en Panamá instaló el 23 de enero un sistema de análisis de casos sospechosos para viajeros procedentes de China y detección rápida del virus en personas que acusan síntomas respiratorios.

Ni Cuba ni Chile, entre otros destinos populares, han registrado casos sospechosos de la epidemia.

Países afectados hasta el momento

China territorial: 4515 casos

Tailandia: 14 casos

Japón: 7 casos

Estados Unidos: 5 casos

Australia: 5 casos

Macau: 5 casos

Taiwan: 5 casos

Singapur: 4 casos

Corea del Sur: 4 casos

Malasia: 4 casos

Francia: 3 casos

Canadá: 2 casos

Vietnam: 2 casos

Camboya: 1 caso

Alemania: 1 caso