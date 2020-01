Esquel aprobó el Presupuesto municipal en verano bajo nieve. Al parecer el tratamiento no resultó un mero trámite, ya que si el bloque de opositor no acompañaba, el oficialismo no reunía el número para que el proyecto llegue a la sesión. Según se pudo saber, al momento de firmar los despachos, faltaban concejales de Juntos por el Cambio para avalar la propuesta, sólo estaba como integrante de la comisión María Eugenia Estefanía, y el número no alcanzaba. Después de un cuarto intermedio lograron reunir las firmas y finalmente se aprobó en sesión extraordinaria por la tarde.