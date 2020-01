CÁCERES PIDE PRIORIZAR LA DISTRIBUCIÓN SUBTERRÁNEA DE ELECTRICIDAD

El concejal del radicalismo de Trelew, Rubén Cáceres, adelantó que presentará un proyecto para declarar “de interés prioritario” a la finalización de los trabajos, pendientes desde hace una década, de distribución subterránea de electricidad incluidos en la llamada obra de embellecimiento del centro de la ciudad. Cáceres dijo que este sistema es “fundamental” para permitir la concreción de proyectos edilicios, como por ejemplo la ampliación del Museo Egidio Feruglio.

La finalización de estas obras fue uno de los temas conversados por el concejal de Trelew en una reunión que tuvo este viernes con el gerente de Energía de la Cooperativa Eléctrica de la ciudad, el ingeniero Alfredo Montes.

Cáceres indicó que el encuentro tuvo como objetivo “interiorizarnos de la actualidad de la concesionaria de los servicios más importantes de la ciudad, a partir de que el Concejo Deliberante prorrogara por 10 años el contrato con la Municipalidad de Trelew en la sesión del 12 de diciembre”, la primera con la nueva composición del órgano legislativo.

Obras y proyección

“Fue una reunión muy positiva e interesante”, consideró, ya que, “de acuerdo a lo que informó el ingeniero Montes, la Cooperativa está en un proceso de mejora de todos sus indicadores a partir de contar con tarifa y previsibilidad contractual. Esto le ha permitido avanzar en una propuesta por la deuda con Cammesa y, a partir de ahí, pensar la proyección futura con mayor optimismo”.

Entre las obras más importantes, repasó Cáceres, se mencionó la Estación Transformadora N° 2, ubicada en la zona Este, que está a cargo de la Provincia y sobre fines de año se logró el reinicio de los trabajos.

“Esta obra, una vez terminada, permitirá ampliar la capacidad de suministro de la Cooperativa, y estar preparada, por ejemplo, para brindar el servicio al nuevo Hospital de Trelew que de otra manera no sería posible”, repasó.

Además mencionó que desde la empresa de servicios públicos “se trabaja en el proyecto de una estación en la zona sudoeste, ubicada en el área de López y Planes y Oris de Roa, para garantizar la demanda del sector, que ha experimentado un gran crecimiento en los últimos años”.

“En este último caso se trata de una inversión muy importante que demandará un trabajo conjunto con el Municipio y la Provincia para gestionar financiación ante organismos nacionales”, consideró.

En este sentido, Cáceres comprometió su apoyo en lo que pudiera ayudar desde su lugar como concejal. Y manifestó que durante la semana que comienza propiciará un encuentro similar con el área de Agua y Cloacas para conocer la realidad de esos sectores”.

Embellecimiento demorado

En este marco, Cáceres señaló que también se interesó por conocer el estado de la obra de embellecimiento céntrico, ya emblemática por su demora, “pero las noticias no fueron muy alentadoras”, manifestó.

“Esta obra de energía, consistente en pasar toda la distribución aérea a sistema subterráneo, es fundamental para el área céntrica de Trelew”, dijo. Recordó que “fue iniciada por la propia Municipalidad en el marco del ‘proyecto de embellecimiento’ y se encuentra paralizada desde hace unos 10 años”, por lo que “ya han pasado más de dos gestiones municipales sin avances”.

Explicó, en base a lo conversado con el gerente de Energía, que “sin esta obra terminada, la Cooperativa Eléctrica no puede llegar con suministro eléctrico a ningún proyecto importante que se genere en el centro de la ciudad, como la construcción de un edificio público o privado, o incluso a obras que ya están en curso como la ampliación del Museo Egidio Feruglio (MEF)”.

“En el año 2014 el presupuesto estimado era de 14 millones de pesos. Hoy posiblemente esté en el orden de los 60 o 70 millones. Si bien es una suma importante, no es prohibitiva dentro del presupuesto de Trelew que, para este 2020, es de casi 4.000 millones de pesos”, consignó.

Proyecto de Declaración

En este sentido adelantó el concejal que en los próximos días presentará “un proyecto de Declaración para declarar ‘De interés prioritario’ para Trelew la finalización de todos los trabajos e instalaciones comprendidos en este sistema de distribución de electricidad; y encomendar al Departamento Ejecutivo las modificaciones presupuestarias y gestiones financieras que resulten necesarias”.

“Sería muy interesante que la Municipalidad, a través de la Secretaría de Obras Públicas que conduce Sebastián De La Vallina y del propio intendente Adrián Maderna, que han abierto un canal de diálogo con el Gobierno Nacional en tema obras, pudieran gestionar el financiamiento”, dijo.

De esta manera, indicó, se podría “incluir la finalización del proyecto en el Presupuesto Municipal, ya que hoy no está, y no ha formado parte de la agenda en las reuniones en Buenos Aires con funcionarios nacionales durante la última semana”.