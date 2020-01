El gobernador Mariano Arcioni pidió este miércoles a integrantes del Poder Judicial y Legislativo que tengan “gestos” similares al anunciado por él, cuando afirmó que no cobrará su sueldo durante seis meses. Mientras algunos diputados de la oposición coincidieron en las redes sociales en que el discurso de Arcioni fue “populista y demagógico”, desde el Poder Judicial no se han pronunciado públicamente, pero no tardará en llegar.