TRAS LA PROTESTA REALIZADA EN LAS INMEDIACIONES DE LA PLANTA

Luego de llevar adelante una manifestación y solicitar una reunión entre las partes involucradas, finalmente los marineros nucleados en el SOMU, autoridades de la empresa Red Chamber y funcionarios provinciales arribaron a un acuerdo, a partir del cual se incorporarán algunos de los trabajadores de la ex Alpesca a los barcos de la firma que disponen de permisos de pesca.

Durante la protesta, el secretario progremial Luis Cohen había advertido que no se estaba “cumpliendo la ley”, para la cual una determinada cantidad de desempleados de la otrora pesquera local, debían ser contratados para cumplir funciones a bordo de los buques de la Flota Amarilla, que utilizan los permisos que pertenecen a Alpesca.

“Como la expropiación tiene muchísimos capítulos, este es uno más”, indicaron desde el SOMU, adelantando que buscarán incorporar a más trabajadores que prestaban funciones en la ex Alpesca, algo que también dependerá, por ejemplo, de que el Cabo Vírgenes pueda salir eventualmente a navegar.

Olas de dos metros

Dichos permisos habían sido cedidos durante el proceso de expropiación, que todavía no ha culminado y del cual “este es un capítulo más”, señaló Cohen, en relación al extenso letargo judicial que atravesó dicha causa, que generó polémica tras determinarse que el empresario Omar Segundo, condenado y actualmente preso por narcotráfico, es el dueño de las acciones, y que la Provincia debería indemnizarlo eventualmente.

Acuerdo alcanzado

Al respecto, el secretario progremial sostuvo, en diálogo con medios radiales, que “como habíamos anticipado, lo que estábamos pidiendo era una reunión con todas las partes involucradas en el conflicto, porque tratamos de reunirnos pero siempre faltaba alguien” y relató que, el mismo lunes de la protesta “alrededor de las dos de la tarde pudimos concretar el encuentro, y en principio llegamos a un acuerdo respecto de nuestro reclamo, que era la incorporación de algunos tripulantes de Alpesca en los barcos que tienen los permisos de Red Chamber”.

“Es un capítulo más”

Los marineros que ya se desempeñaban en la flota de Red Chamber “ya estaban trabajando y seguirán así”, aclaró Cohen, explicando que “lo que se estaba pidiendo es que no se ocuparan dichos lugares (disponibles) con otra gente, ya que teníamos tripulantes de la ex Alpesca pidiendo puestos de trabajo”.

Consultado sobre la cantidad de empleados de la ex pesquera que todavía no están trabajando, precisó que “el número general no lo tengo” y señaló que “como la expropiación tiene muchísimos capítulos, este es uno más, pero hay unos cuantos y tenemos fe de que la empresa va a ir resurgiendo”

Solamente navegó el Promarsa III

“Ahora”, continuó, Red Chamber “está haciendo los trámites para el Cabo Vírgenes”, sumando a ello que “durante la última temporada, el Promarsa (III) pudo hacer un viaje, y esperamos que este año haga la temporada completa, siempre respetando lo que es la ley de expropiación”.

Con respecto a la posibilidad de traer más barcos, el representante gremial remarcó que “tenemos definido que el Cabo Vírgenes está en esas tratativas, por ahora el único que salió fue el Promarsa III”.