VINCULÓ LA CRISIS PROVINCIAL “CON LA IRRESPONSABILIDAD DE QUIENES EJERCEN CARGOS PÚBLICOS”

El titular del gremio de los gastronómicos en Puerto Madryn, Patricio Rosales, analizó la situación actual de la provincia y su impacto a nivel local, a la vez que advirtió por la “enorme incertidumbre” que atraviesa la ciudadanía, producto del conflicto entre los estatales y el Gobierno, y la consecuencia directa en el funcionamiento de los distintos sectores, entre ellos el educativo, ya que “no sabemos si van a comenzar las clases”, según mencionó.

El integrante de la CGT del Valle recientemente había participado de una reunión junto a otros actores y referentes sindicales de dicho espacio y el intendente Gustavo Sastre, donde plantearon la situación de cada uno, principalmente luego de la crisis económica de los últimos cuatro años, y la peligrosa continuidad de la crisis provincial que amenaza con no cesar, al menos, durante los próximos meses.

El dirigente opinó que la situación que se vive en Chubut, la cual no deja de incluir a Puerto Madryn como una de las localidades más perjudicadas, es producto de “la irresponsabilidad de quien ejerce cargos públicos” y remarcó que, a pesar de la “importantísima deuda” que tiene Chubut, “la deuda mayor es de la dirigencia política con la sociedad”.

Preocupación

Rosales, titular de la Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) en la ciudad del Golfo, fue uno de los integrantes de la CGT del Valle que hizo saber al Jefe Municipal, durante la última reunión, la situación que atraviesa el rubro en el que se desempeña, la cual experimentó cierta mejoría durante la temporada estival, producto del arribo récord de turistas a Madryn.

No obstante, la problemática del orden provincial genera un evidente impacto y a ello se refirió el gremialista, quien a fines de noviembre pasado fue uno de los primeros dos “reafiliados” del Partido Justicialista provincial, luego de las sanciones que habían sido dispuestas desde dicho espacio a aquellos afiliados que habían competido en las elecciones bajo el signo de otras fuerzas políticas, en este caso Consenso Federal, que llevó el sello de Roberto Lavagna a nivel nacional.

“Una enorme irresponsabilidad”

En diálogo con la prensa, Rosales hizo referencia a “la situación compleja que vive la provincia y que, sin duda, afecta a todos por igual, principalmente en estas cuestiones más sensibles que tienen que ver con la salud, la educación”, a la vez que planteó que “no sabemos si van a comenzar las clases a principios de año, y esto genera una incertidumbre enorme en todos los ciudadanos que tienen hijos en edad escolar, y que son las cuestiones básicas que el Gobierno tiene que garantizarle a la sociedad”.

En la misma línea, el dirigente de UTHGRA sostuvo que “lo que nosotros vemos es que se están manejando con una enorme irresponsabilidad, ya que el Gobierno debe ser quien garantice estas cuestiones básicas, y ya venimos con una mala experiencia del año pasado, cuando nuestros hijos estuvieron tanto tiempo sin clases, los docentes sin cobrar y en la calle”.

“Deuda con la sociedad”

Dicha postal “es la que uno realmente no quiere”, reconoció, sumando a ello que “esto ha sido un producto de la falta de responsabilidad cuando uno ejerce una función pública; sin lugar a dudas, me parece que si bien es cierto que la provincia de Chubut está endeudada de manera importantísima, yo creo que la deuda mayor que tiene es de la dirigencia política con la sociedad chubutense”.

A ello, agregó que “venimos atravesando situaciones difíciles y cada vez se incrementan más esas cuestiones que hacen tener a los docentes y trabajadores en las calles, los sistemas de salud y educación paralizados; esto no contribuye para nada al desarrollo de la sociedad, estamos discutiendo cosas desde hace mucho tiempo, sin que se llegue a la solución que realmente necesitamos”.