NÁUTICA HOY EN PUERTO MADRYN

Esta mañana, bajo la organización de la Escuela Náutica Municipal “El Potrero es el mar”, se realizará una nueva Regata gratuita de la disciplina de Stand Up.

El evento, largará desde las 9 horas en el Parador Municipal, en la Bajada Nº9 del Boulevard Brown.

A disfrutar de una nueva jornada

La Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Puerto Madryn, a través de la Escuela Náutica Municipal “El Potrero es el mar”, invita a la comunidad a participar de una Regata de stand up, que será esta mañana, desde las 9 horas en el Parador Municipal, ubicado en la Bajada Nº 9.

La actividad es gratuita, abierta y no hace falta tener tabla, remos ni chalecos, ya que en el lugar se les prestará a las personas que no posean para que no se pierdan la posibilidad de disfrutar esta regata. La competencia tendrá diferentes categorías separadas por edades: 12 a 17 años, 18 a 30, 31 a 45 y más de 45 años.

Las inscripciones también son gratuitas y se harán en el mismo parador minutos antes de la largada.

La regata está pensada para que participen quienes ya tengan experiencia en el agua y para todos los que quieran empezar a practicar. El objetivo de la propuesta es divertirse y conocer los beneficios de las actividades náuticas que se brindan gratuitamente en el Parador Municipal cada semana.