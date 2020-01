EL MINISTRO PURATICH RATIFICÓ QUE SE RECONOCIERON LOS INCREMENTOS DEL SECTOR

Los trabajadores de la Administración Pública de Chubut están reclamando desde hace varias semanas, entre otras cosas, que se reconozcan los incrementos salariales alcanzados en las últimas negociaciones paritarias. En este contexto, el ministro de Salud de la Provincia, Fabián Puratich, confirmó ayer que ya se terminaron de cargar estas subas correspondientes a la cláusula gatillo de julio. Esto alcanzaría a los empleados del sector sanitario, a quienes todavía se les deben los aumentos de octubre y de diciembre.

“El lunes tuvimos una reunión de gabinete y el Gobernador (Mariano Arcioni) y el ministro de Economía (Oscar Antonena), quienes me confirmaron que ya habían logrado cargar una de las clausulas gatillo pendiente”, confirmó Puratich, quien también sostuvo que “lo constaté y están cargadas con los sueldos de enero”. Cabe aclarar que los haberes correspondientes al mes en curso se pagarían recién en febrero.

Además, el ministro de Salud de la Provincia explicó que esta variación positiva en las remuneraciones corresponde a la cláusula gatillo pendiente de julio, recordando que la misma se había aplicado de manera parcial “en septiembre, cuando se actualizaron los valores de zona y la antigüedad”.

En tanto que de dicha cláusula “había quedado pendiente la modificación del valor móvil, un porcentaje que se aplica sobre este valor. Cada una de las categorías tienen un índice y con eso se modifican todos los ítems del recibo de sueldos”.

“Ahora se pudo aplicar este porcentaje sobre el valor móvil –lo que- modifica todo el básico y adicionales que cobran los trabajadores de salud. Ahora quedan pendientes las clausulas gatillos de octubre y diciembre”, manifestó el titular del a cartera sanitaria en una entrevista con Radio 3 de Trelew.

Diálogo con el gremio

Puratich transmitió además que el miércoles de la semana en curso mantuvo una reunión con los representantes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), con quienes “charlamos de la situación y les transmití lo que acordamos para enero. Quedamos en seguir trabajando de forma conjunta con el arco gremial”.

En este sentido, Puratich también enfatizó que “comprendo la legitimidad de los reclamos”, pero no “las formas en la que se llevan a cabo. Cuando uno recama por sus derechos no tiene que vulnerar los derechos ajenos y siento que con los cortes de ruta o alterar el acceso a la salud, en muchos casos se vulneran derechos”.

“Lo hablo y lo planteo siempre a los gremios. Ahora, los trabajadores tendrán una asamblea (en el caso de Puerto Madryn) y lo plantearán. Allí se resolverá, porque no es una decisión que toman los secretarios generales sino consensuado en asambleas”, remarcó el ministro de Salud de la Provincia.

Ajuste provincial

En otro orden, el titular de dicha cartera hizo referencia al Plan de Reestructuración del Estado que busca aplicar el Gobierno Provincial afirmando que, en muchas áreas de Salud, “venimos haciéndolo desde los últimos dos años. Se trabajó muy fuerte en el reordenamiento del recurso humano”.

Tras hacer mención a lo que ocurre en el sector, Puratich consideró que el ajuste que planea concretar el gobernador Arcioni “no es algo que vaya a tener un impacto muy fuerte en el sector de Salud. Tenemos una política de recursos humanos muy fuerte y la vamos a seguir sosteniendo”.

Propagación del Coronavirus

Otro de los temas sobre los que hizo mención el ministro de Salud de Chubut fue al brote del Coronavirus, que actualmente provocó que toda una ciudad china tenga que ser declarada en cuarentena. Además, la preocupación se propagó por distintos puntos del Mundo, ya que se registraron casos en otros países.

Esta preocupación esgrimida por Puratich fue planteada ayer en el Consejo Federal de Salud, entendiendo que “hay una alerta sanitaria mundial”. No obstante, por el momento la región está libre de este virus, y el funcionario desmintió que se haya confirmado un caso en Brasil.

Asimismo, desde el Ministerio de Salud de Chubut “estamos al tanto –ya que- la comunidad china tiene mucha actividad turística”. El titular de la cartera indicó que es importante monitorear la situación porque “por más que sea en China, del otro lado el mundo, uno se tiene que preparar –y recordó- como nos pasó con el hantavirus, nosotros creímos que era un problema que nos preocupaba a nosotros nomas y estuvimos a punto de ser declarados con una alerta mundial”.

“Uno a veces ve su pequeña realidad, pero la preocupación por lo que pasó (el año pasado en la región cordillerana) fue mundial”, concluyó.