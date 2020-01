EL INTENDENTE VOLVIÓ A CUESTIONAR LAS MEDIDAS IMPULSADAS POR EL GOBIERNO QUE AFECTAN A MADRYN

El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, analizó la repercusión de la crisis provincial en la economía de la ciudad, advirtiendo que el contexto de pago escalonado y atraso en los haberes de los estatales, han generado un evidente impacto en la actividad comercial local.

Además, puso en relieve que “hasta altas horas de la madrugada del jueves, luego del recital (de Los Palmeras), los restaurantes y la ciudad estaban colapsados de gente, algo que termina traduciéndose en un beneficio para los comerciantes locales”, aunque también defendió “la gestión que se lleva adelante con recursos propios” para morigerar las consecuencias del escenario provincial.

Economía resentida

En este sentido, el Jefe Municipal explicó el impacto que la situación provincial en la gestión local: “Uno trata de seguir llevando adelante la gestión con los recursos propios, pero por supuesto, el atraso de haberes y la no circulación de dinero por el no cobro de los salarios, hacen que la economía se termine viendo resentida. Y no queremos ni pensar que esto nos termine perjudicando en los montos coparticipables que tenemos que cobrar”, manifestó.

A ello, sumó que “obviamente, cualquier tipo de acción de estas características, directa o indirectamente, termina afectando las arcas económicas del Municipio”.

Impacto en el comercio local

El hecho de contar con una planificación de actividades y volcar recursos propios a distintas áreas, es un factor que el Intendente puso en valor al momento de afrontar la crisis, cuya profundidad es mayor en el vínculo entre el municipio y la provincia, que entre esta última y el resto del país.

En relación a esto último, consultado sobre el efecto derrame que pueden generar eventos como los recitales a cielo abierto –donde el último de ellos convocó a más de 70 mil personas de la ciudad del Golfo y otras localidades–, puntualizó que “es un trabajo que tenemos que seguir llevando adelante en la gestión; este (por las actividades de verano) no es solamente un momento de distención de los vecinos, las familias y los turistas, sino también una generación importante de divisas en el comercio local; inclusive, hasta altas horas de la madrugada del jueves, se veía la ciudad rebalsada de gente, los locales gastronómicos colapsados, y no podemos pedir más que esa alegría enorme; no sólo por el momento de distención con el que cuenta la gente, sino también por el beneficio que terminan percibiendo los comerciantes locales”.

Defender el recurso propio

En relación al proyecto del Gobierno Provincial para impulsar la Ley de Pesca y la reunión mantenida con diputados el pasado miércoles en Puerto Madryn, el Jefe Municipal reiteró que “es un tema que roza los intereses de la ciudad, por eso pedí un informe e interiorizarme al cien por cien respecto de las modificaciones en la ley” y planteó que “sinceramente, uno puede acompañar una gestión o modelo político, pudo haberla acompañado, pero por mi parte no voy a resignar absolutamente nada cuando se vea perjudicada la economía o el recurso de la ciudad”.

“En este caso”, continuó, “está pasando; no puedo aceptar, como intendente de la ciudad, que se mantenga el beneficio en una localidad como Comodoro Rivadavia y que ahora también se incluya a Rawson”.

Riesgo de pérdida de inversiones y empleos

Sobre esto último, aclaró que “no tengo absolutamente nada en contra de ello, pero soy intendente de Madryn y voy a pelear por los beneficios y por respaldar a aquellos que vienen a generar empleo para los trabajadores, que en definitiva van a terminar siendo los perjudicados” y explicó que la propuesta, que difícilmente obtendría respaldo legislativo, “recargará a Madryn impositivamente, dando la posibilidad de eximición a Comodoro Rivadavia y Rawson; la verdad es que, prácticamente, le estamos diciendo al empresariado local que no invierta más en Puerto Madryn porque puede hacerlo en otro lado, a simple vista es lo que se observa, me parece muy burdo”.

También, recalcó que “los trabajadores, el empresariado y el sector privado van a contar con el total respaldo de su intendente; no voy a claudicar en mis convicciones, sea quien sea que esté adelante”.